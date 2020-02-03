Общество

Вести.RuВести.RuДепутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
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с чего всё началось

Кодекс тишины: в РФ хотят ужесточить наказание для шумных соседей

В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.
Известия16:01

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В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей

Известия18:28

«Известия»: штраф за нарушение тишины в ночное время могут ввести на федеральном уровне

ТАСС17:49

В России хотят ужесточить наказание для шумных соседей

URA.Ru17:57

Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Вести.Ru19:42

Шумных соседей хотят обязать платить штраф до 150 тысяч рублей

РЕН ТВ17:44

Единые федеральные штрафы для шумных соседей могут ввести в РФ

News.ru18:43

В России предложили жестче наказывать шумных соседей

Комсомольская правда19:58
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Космос

Эксперты сообщили, опасен ли приближающийся к Земле астероид

Астероид 2002 PZ39, приближающийся к Земле, не представляет опасности для нашей планеты.
NewInform 31 января в 10:30
Происшествия

Полицейский на Lexus попал в ДТП в Чите, ему грозит увольнение

В случае установления полицейским нарушения правил дорожного движения он будет привлечён к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
Чита.Ру 20:19
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за угроз

RT на русском 19:46
Политика

Россияне поддержали поправки в Конституцию

Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Lenta.ru 17:47
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Происшествия

Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Газета.Ru 18:57
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Армия и оружие

В США напомнили об «ужасной репутации» МиГ-29

Хотя МиГ-29 ( согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию», полагает автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин.
Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

РИА Новости 13:39
Политика

В России поправят Конституцию и запретят снюс

2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.
Lenta.ru 16:01
Футбол

Евгений Гинер: «ЦСКА никогда не покупает бездумно»

Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает.
Спорт-Экспресс вчера в 08:38
Здоровье

От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек

Роспотребнадзор обнародовал данные по количеству умерших от коронавируса (2019-nCoV).
КТВ-Луч 08:00
Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

РБК 08:25
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру 06:07
Общество

Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров

Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Lenta.ru 21:05
Общество

В Германии число зараженных коронавирусом достигло 10

Число зараженных китайским коронавирусом в Германии возросло до 10, так как двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались больны.
Парламентская газета 06:08
Гаджеты

WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах

С сегодняшнего дня WhatsApp перестал работать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем.
ToDay News Ufa 06:39
Авто

АвтоВАЗ готовит место под производство новой Lada Granta

По словам автора поста, в период корпоративного отпуска (с 27 июля по 13 августа 2020 года) часть оборудования для производства комплектующих LADA Vesta перенесут с завода в Тольятти на завод в Ижевск, а на освободившейся площади установят сварочные линии для производства шасси новой LADA Granta.
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«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»

NewInform 13:25
Общество

Сотрудники банков назвали способы распознать телефонных мошенников

Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.
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Здоровье

Первые симптомы рака кишечника назвали врачи

Обычно рак кишечника диагностируется, когда лечить его уже поздно.
Уфимские Заметки 09:30
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН 05:08
Футбол

Криштиану Роналду вышел на чистое третье место по голам за карьеру

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Спорт

В Южно-Сахалинске определили лучших лыжников острова

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Кино

Трейлер нового «Форсажа» появился в сети

Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Пятый канал 31 января в 22:16
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин

Tvoe-avto.com 31 января в 01:15
Политика

Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
REGNUM 13:55
Общество

Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020

2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.
Woman.ru 13:50
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