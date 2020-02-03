Общество
Вести.RuДепутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
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с чего всё началось
В России предлагается на федеральном уровне ввести штрафы для шумных соседей, а собственников квартир обязать нести ответственность за арендаторов.Известия16:01
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Космос
Эксперты сообщили, опасен ли приближающийся к Земле астероид
Астероид 2002 PZ39, приближающийся к Земле, не представляет опасности для нашей планеты.
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Полицейский на Lexus попал в ДТП в Чите, ему грозит увольнение
В случае установления полицейским нарушения правил дорожного движения он будет привлечён к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.
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Большинство россиян поддержали предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию.
Здоровье
Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Происшествия
Опубликовано видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Украинские СМИ выложили видео, на котором виден момент расстрел известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Армия и оружие
В США напомнили об «ужасной репутации» МиГ-29
Хотя МиГ-29 ( согласно кодификации НАТО Fulcrum — «Точка опоры») стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию», полагает автор американского журнала The National Interest Себастьян Роблин.
Политика
В России поправят Конституцию и запретят снюс
2. Продажу снюсов решили полностью запретить Соответствующий законопроект Государственная Дума рассмотрит во втором чтении в начале февраля.
Футбол
Евгений Гинер: «ЦСКА никогда не покупает бездумно»
Игорь Иванович Шувалов никогда пустых слов на ветер не бросает.
Здоровье
От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек
Роспотребнадзор обнародовал данные по количеству умерших от коронавируса (2019-nCoV).
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Общество
Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров
Поезд Пекин — Москва приехал в Россию без пассажиров после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем.
Общество
В Германии число зараженных коронавирусом достигло 10
Число зараженных китайским коронавирусом в Германии возросло до 10, так как двое из эвакуированных из Уханя граждан ФРГ оказались больны.
Гаджеты
WhatsApp перестал работать на устаревших смартфонах
С сегодняшнего дня WhatsApp перестал работать на устройствах с устаревшими версиями операционных систем.
Авто
АвтоВАЗ готовит место под производство новой Lada Granta
По словам автора поста, в период корпоративного отпуска (с 27 июля по 13 августа 2020 года) часть оборудования для производства комплектующих LADA Vesta перенесут с завода в Тольятти на завод в Ижевск, а на освободившейся площади установят сварочные линии для производства шасси новой LADA Granta.
Футбол
«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Общество
Сотрудники банков назвали способы распознать телефонных мошенников
Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.
Здоровье
Первые симптомы рака кишечника назвали врачи
Обычно рак кишечника диагностируется, когда лечить его уже поздно.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Футбол
Криштиану Роналду вышел на чистое третье место по голам за карьеру
Спорт
В Южно-Сахалинске определили лучших лыжников острова
Кино
Трейлер нового «Форсажа» появился в сети
Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых машин
Политика
Посол России в Болгарии объяснил причину «шпиономании» в стране
Посол России в Болгарии Анатолий Макаров высказал мнение по поводу причин инициации «шпионских скандалов» против страны, об этом 2 февраля сообщает телеканала bTV.
Общество
Виктория Боня стала гостьей церемонии вручения премии BAFTA-2020
2 февраля Виктория посетила церемонию вручения премии BAFTA-2020.