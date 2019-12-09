Экономика

Lenta.ruLenta.ruГосдума защитила богатых от высоких налогов

Депутаты Госдумы отклонили оба законопроекта о повышении налогов для граждан с высоким доходом. Об этом свидетельствуют решения, опубликованные в электронной базе нижней палаты парламента. Документы отдельно друг от друга внесли «Справедливая Россия» и КПРФ.
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Госдума защитила богатых от высоких налогов

Живая Кубаньвчера в 10:04

Чтобы богатые не плакали: Госдума отказалась повышать им НДФЛ

Ридусвчера в 17:15

Госдума отклонила законопроекты, повышающие налогообложение богатых

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Депутаты хотят дополнить закон о курении

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Госдума защитила богатых от высоких налогов

Lenta.ruвчера в 09:06

Под ноль. Освободят ли бедных от подоходного налога?

Аргументы и Факты08 декабря в 16:05

Россияне не поддержат: в Госдуме отказались водить налог для богатых

Твой Континент07 декабря в 07:30
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Фетисов: представьте, если сборной России на домашнем ЧМ запретят свою форму

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением об очередном допинговом скандале, из-за которого ВАДА на четыре года отстранило Россию от крупных международных соревнований.
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Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
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Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков

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Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 07:56
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили вчера в 09:40
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Порошенко призвал Киев не доверять Москве после встречи в Париже

Встреча показала, что России нельзя доверять.
ИА Новороссия 11:29
Политика

Лавров и Помпео проводят встречу в Вашингтоне

Как ожидается, глава МИД РФ и госсекретарь США пообщаются с журналистами после переговоров.
ТАСС 10:55
Политика

Захарова призвала Зеленского пустить журналистов из России на Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обеспечить реальный допуск журналистов из России в страну.
News.ru 08:04
Космос

Итоги года: десять главных событий в науке

Первого января 2019 года американский космический зонд New Horizons сблизился с Ультима Туле, карликовой планетой в 6,5 миллиарда километров от Солнца (в 43 раза дальше, чем Земля отстоит от Солнца).
Naked Science 10:58
Политика

На Порошенко заведено новое уголовное дело

Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 10:35
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Тимати Алена Шишкова кардинально сменила имидж

Напомним, что Алена Шишкова воспитывает дочь Алису, рожденную от рэпера Тимати. А совсем недавно ее бывший молодой человек вновь стал отцом.
MedikForum.ru 11:00
Политика

«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу

По итогам саммита в "нормандском формате" лидеры России, Франции, Германии и Украины приняли коммюнике.
Утро.ru 00:44
Футбол

«Зенит» прилетел в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

В понедельник петербургский «Зенит» прибыл в столицу Португалии, где ему предстоит сыграть с «Бенфикой» в рамках шестого, заключительного, тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба клуба.
78.ru вчера в 11:34
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Политика

Путин отверг идею Сокурова пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героев России

Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением режиссера Александра Сокурова о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмаду и Рамзану Кадыровым званий Героя России.
Интерфакс 10:46
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru 10:37
Политика

Путин считает, что Ленин «заложил мину» под государственность России

Президент РФ Владимир Путин считает, что создатель советского строя Владимир Ленин (Ульянов) "заложил мину" под тысячелетнюю российскую государственность.
ТАСС 10:53
Происшествия

Гендиректора «Метростроя» задержали в Петербурге

Генерального директора компании "Метрострой" Николая Александрова задержали в Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе строительной компании.
Газета.Ru 09:18
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru 04:43
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Lenta.ru 11:57
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Здоровье

Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
РИА Новости 09:42
Спорт

Россию отстранили от участия в крупнейших спортивных соревнованиях

Sputnik Азербайджан вчера в 06:32
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
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Политика

Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
РБК 11:35
Экономика

Госдума отменила банковский роуминг

Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском 11:59
Политика

Путин высказался о приговорах «за брошенный стаканчик»

Президент России Владимир Путин, комментируя приговоры по делам о протестах в Москве, заявил, что в стране все имеют право высказывать свое мнение законными средствами.
Lenta.ru 10:11
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