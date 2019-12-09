Экономика

Журнал ЗарплатаЖурнал ЗарплатаДепутаты решили вопрос с НДФЛ для бедных и богатых россиян

Как и ожидалось, законотворцы отклонили оба законопроекта о прогрессивной налоговой ставке для россиян в зависимости от уровня их доходов. Напомним, что документы отдельно друг от друга подготовили и внесли на рассмотрение «Справедливая Россия» и КПРФ.
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В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
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