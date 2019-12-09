Экономика
Журнал ЗарплатаДепутаты решили вопрос с НДФЛ для бедных и богатых россиян
Как и ожидалось, законотворцы отклонили оба законопроекта о прогрессивной налоговой ставке для россиян в зависимости от уровня их доходов. Напомним, что документы отдельно друг от друга подготовили и внесли на рассмотрение «Справедливая Россия» и КПРФ.
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с чего всё началось
Справедливороссы задумали другой вариант налогообложения: доходы ниже 24 млн рублей в год облагать по ставке 13 процентов, а доходы, превышающие 24 млн рублей, — по 18-процентной ставке.Время Бухгалтера04:52
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Россияне не поддержат: в Госдуме отказались водить налог для богатых
Твой Континент07 декабря в 07:30
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В результате научного исследования было доказано, что BAZ1B играет значительную роль в контроле перемещения клеток нервного гребня по организму и влияет на облик современного человека.
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В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова
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Общество
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Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
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Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Авто
Renault готовит новый недорогой кроссовер
Внешность нового кроссовера выполнят в фирменном стиле марки, а под капотом будет устанавливаться литровый турбированный мотор HR10, созданный концерном Renault-Nissan-Mitsubishi.
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Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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Путин: Ленин заложил мину под государственность России
Российский лидер считает, что он заложил мину под тысячелетнюю государственность России.
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В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
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В Disney задумали снять спин-офф «Аладдина» с белым актером
Пользователи социальных сетей активно критикуют студию Disney за намерение снять спин-офф фильма «Аладдин» с белым актером в главной роли.
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Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Футбол
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Дилер Infinity в Канаде продал клиенту Tesla. В знак благодарности
Дилер Infinity из канадского города Шербрук, провинция Квебек, продал своему клиенту Tesla Model 3 в знак признательности за многолетнюю лояльность по отношению к японскому люксовому бренду.
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«Ротор» идет на первом месте в ФНЛ, но в ближайшие дни может сменить тренера
Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни Игорь Меньщиков может покинуть пост главного тренера «Ротора».