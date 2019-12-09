с чего всё началось

Как и ожидалось, законотворцы отклонили оба законопроекта о прогрессивной налоговой ставке для россиян в зависимости от уровня их доходов. Напомним, что документы отдельно друг от друга подготовили и внесли на рассмотрение «Справедливая Россия» и КПРФ.

Депутаты решили вопрос с НДФЛ для бедных и богатых россиян

Наука Изменение черт лица связано с «самоприручением» человека В результате научного исследования было доказано, что BAZ1B играет значительную роль в контроле перемещения клеток нервного гребня по организму и влияет на облик современного человека.

Общество В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

Экономика В России дорожает вторичное жилье Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.

Экономика Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.

Общество Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.

Спорт Владимир Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.

Происшествия В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов.

Общество Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре: родители оплачивали ее пребывание в клинике.

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

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Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Происшествия В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.

Авто Дилер Infinity в Канаде продал клиенту Tesla. В знак благодарности Дилер Infinity из канадского города Шербрук, провинция Квебек, продал своему клиенту Tesla Model 3 в знак признательности за многолетнюю лояльность по отношению к японскому люксовому бренду.