Экономика

Журнал ЗарплатаЖурнал ЗарплатаДепутаты решили вопрос с НДФЛ для бедных и богатых россиян

Как и ожидалось, законотворцы отклонили оба законопроекта о прогрессивной налоговой ставке для россиян в зависимости от уровня их доходов. Напомним, что документы отдельно друг от друга подготовили и внесли на рассмотрение «Справедливая Россия» и КПРФ.
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с чего всё началось
Справедливороссы задумали другой
 вариант налогообложения: доходы ниже 24 млн рублей в год облагать по ставке 13 процентов, а доходы, превышающие 24 млн рублей, — по 18-процентной ставке.
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ТАСС 07:40
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Президент России Владимир Путин во время саммита в "нормандском формате" 9 декабря прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырёхлетнем запрете на участие российским спортсменам в крупных международных соревнованиях.
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Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
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Рейсовый автобус перевернулся под Волгоградом

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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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В Disney задумали снять спин-офф «Аладдина» с белым актером

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Как стало известно «СЭ», в ближайшие дни Игорь Меньщиков может покинуть пост главного тренера «Ротора».
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