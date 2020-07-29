Общество
ИзвестияДепутаты устроили драку из-за провокационного плаката в Ульяновске
В Ульяновске во время заседания законодательного собрания области произошла драка между депутатами. Об этом пишет «Улпресса» в среду, 29 июля.
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Политика
Минск уведомил посольство России о задержании 32 россиян
Белорусский МИД официально уведомил российское посольство в Минске о задержании в республике 32 граждан России, сообщает диппредставительство в Twitter.
Rambler News Service 12:53
Футбол
«Манчестер Сити» заплатит 25 миллионов евро за Торреса
Трансфер футболиста обойдётся англичанам в 25 миллионов евро, а ещё 10 миллионов «горожане» могут заплатить в качестве бонуса.
Евро-футбол.ру 10:35
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича
"Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
CT news 08:33
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Гаджеты
Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса
Стоимость всех моделей iPhone 12 была раскрыта инсайдерами до официального анонса.
Актуальные Новости 10:56
Энергетика
России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами
Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Политика
Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании
Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay
На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
Политика
Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен
Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
ФАН 14:01
Происшествия
Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге
Автомобильный журнал "За рулем" перечислил четыре наиболее распространенные схемы обмана водителей, а также способы не попасться на удочку мошенников.
РИА Новости 10:09
Общество
Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава
В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
Известия 06:52
Политика
ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
Автоспорт
Гасли нацелился на борьбу с «Уильямсом» и «Рено» в Сильверстоуне
«Уильямс», очевидно, добился невероятного прогресса, и сейчас можно считать, что они уже сражаются в середине пелотона, как и «Рено».
Чемпионат вчера в 06:10
Хоккей
Василевский не позволил забить Баркову при выходе один в ноль
Российский вратарь остановил выход форварда Александра Баркова один в ноль. Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Чемпионат 13:30
Политика
В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян
В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
Футбол
«Локомотив» отпустил двух игроков в клубы ФНЛ
Официальный сайт «Локомотива» объявил, что два футболиста московского клуба перешли в команды ФНЛ.
Советский спорт 12:59
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Происшествия
Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США
Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.
Lenta.ru 13:39
Спорт
Ласицкене попросила поддержки у комиссии спортсменов World Athletics
Лидеры сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к комиссии спортсменов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в преддверии обсуждения вопроса о статусе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на совете World Athletics.
РИА Новости 10:37
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
Политика
В Минск начали стягивать войска
В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
Lenta.ru 11:51
Футбол
«Химки» и ЦСКА откроют новый сезон РПЛ: расписание первого тура
Российская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура нового чемпионата России.
Евро-футбол.ру 13:27
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 08:47
Футбол
Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Кино
Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка
В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк".
Pravda.Ru 11:02