Общество

ИзвестияИзвестияДепутаты устроили драку из-за провокационного плаката в Ульяновске

В Ульяновске во время заседания законодательного собрания области произошла драка между депутатами. Об этом пишет «Улпресса» в среду, 29 июля.
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В Ульяновске подрались депутаты законодательного собрания

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Ульяновский депутат назвал причину драки в Заксобрании области

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"Ты че творишь?!" В Заксобрании депутаты подрались из-за плаката

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Единороссы подрались с коммунистами в стенах ульяновского парламента. Видео

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Видео: депутаты подрались на заседании из-за «голубого» плаката

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Ульяновские депутаты подрались во время заседания на «голубой» почве: видео

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
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Минск уведомил посольство России о задержании 32 россиян

Белорусский МИД официально уведомил российское посольство в Минске о задержании в республике 32 граждан России, сообщает диппредставительство в Twitter.
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Трансфер футболиста обойдётся англичанам в 25 миллионов евро, а ещё 10 миллионов «горожане» могут заплатить в качестве бонуса.
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«Зенит» объявил об уходе Бранислава Ивановича

"Сине-бело-голубые благодарят Бранислава Ивановича за проделанную работу, профессионализм и невероятную самоотдачу в каждом матче и желают удачи в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении.
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Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Стоимость всех моделей iPhone 12 стала известна до официального анонса

Стоимость всех моделей iPhone 12 была раскрыта инсайдерами до официального анонса.
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России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
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Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
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Политика

Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании

Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
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Политика

Состав преступления задержанных россиян в Белоруссии не установлен

Белорусские правоохранительные органы до сих пор не предъявили обвинения 32 задержанным россиянам, часть из них имеют вторые украинские паспорта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с деталями задержания.
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Названы самые популярные схемы мошенничества на дороге

Автомобильный журнал "За рулем" перечислил четыре наиболее распространенные схемы обмана водителей, а также способы не попасться на удочку мошенников.
РИА Новости 10:09
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Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

В Республике Коми в апреле Виктория Филин покинула пост министра здравоохранения спустя две недели после своего назначения.
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Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
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Автоспорт

Гасли нацелился на борьбу с «Уильямсом» и «Рено» в Сильверстоуне

«Уильямс», очевидно, добился невероятного прогресса, и сейчас можно считать, что они уже сражаются в середине пелотона, как и «Рено».
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Василевский не позволил забить Баркову при выходе один в ноль

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В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

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Официальный сайт «Локомотива» объявил, что два футболиста московского клуба перешли в команды ФНЛ.
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Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

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Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

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Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

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Поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в США

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся на мосту в городе Темпе в американском штате Аризона.
Lenta.ru 13:39
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Спорт

Ласицкене попросила поддержки у комиссии спортсменов World Athletics

Лидеры сборной России по легкой атлетике Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к комиссии спортсменов Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в преддверии обсуждения вопроса о статусе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на совете World Athletics.
РИА Новости 10:37
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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
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Политика

В Минск начали стягивать войска

В Минск начали стягивать колонны военной техники с солдатами.
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«Химки» и ЦСКА откроют новый сезон РПЛ: расписание первого тура

Российская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура нового чемпионата России.
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«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
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Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка

В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк".
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