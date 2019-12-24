Григорий Иоффе заявил, что Евросоюз имеет двойные стандарты в подходе по отношению к Крыму. Депутат напомнил, что ЕС никак не комментировал действия Украины, когда Киев устраивал блокады полуострова. Однако во время открытия Россией новых возможностей для региона ЕС решили выступить с критикой.

Депутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту

Экономика Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Володин высказался за точечную корректировку Конституции Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.

Политика Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".

Общество «Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом» НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Армия и оружие Турция направила России «жесткое» послание по ситуации в Идлибе На встрече между российскими и турецкими официальными лицами в Москве Россия пообещала Турции остановить «нападения» в сирийском Идлибе, за которыми, как утверждает представитель турецкого президента Ибрагим Калын, стоят сирийские войска.

Экономика Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.

Общество Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.

Экономика Российское кино в мире будет продвигать новый гендиректор Роскино убыточно – в 2018 г. чистый убыток составил 8,5 млн руб. Мцитуридзе известна широкой публике прежде всего как киноэксперт "Первого канала" – она рассказывает о кино в эфире программы "Доброе утро".

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Энергетика Аналитики прогнозируют сокращение запасов нефти в 2020 году Аналитики предполагают некоторое повышение цен в середине года, поскольку более высокий спрос со стороны развивающихся стран и ограничение поставок со стороны ОПЕК+ приведут к сокращению глобальных запасов черного золота.

Общество «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Экономика Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

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Политика Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.

Музыка Forbes назвал богатейших музыкантов десятилетия Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых музыкантов 2010-х годов. Список появился на сайте издания во вторник.

Политика Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Львовской и Закарпатской областей Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко из-за отсутствия результатов, передает УНИАН.