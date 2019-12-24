Политика

iReactoriReactorДепутаты в Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту

Григорий Иоффе заявил, что Евросоюз имеет двойные стандарты в подходе по отношению к Крыму. Депутат напомнил, что ЕС никак не комментировал действия Украины, когда Киев устраивал блокады полуострова. Однако во время открытия Россией новых возможностей для региона ЕС решили выступить с критикой.
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Сергей Цеков ответил на недовольство Евросоюза из-за Крымского моста

Телеканал 360°08:34

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Газета.Ru03:22

«Пора памятную доску для претензий открывать»: В России ответили Западу по Крымскому мосту

Царьград00:21

В Госдуме ответили ЕС на критику запуска поездов по Крымскому мосту

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В Крыму ответили на претензии ЕС по Крымскому мосту

РИА Новости00:15

ЕС раскритиковал Россию из-за Крымского моста. В Госдуме и регионе ответили

URA.Ruвчера в 16:15

В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту

RT на русскомвчера в 15:58
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Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:10
Политика

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
РИА Новости 10:30
Политика

Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год

Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:50
Политика

Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, напомнил Путин

Глава СССР Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых европейских лидеров.
ФАН 11:06
Общество

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Армия и оружие

Турция направила России «жесткое» послание по ситуации в Идлибе

На встрече между российскими и турецкими официальными лицами в Москве Россия пообещала Турции остановить «нападения» в сирийском Идлибе, за которыми, как утверждает представитель турецкого президента Ибрагим Калын, стоят сирийские войска.
Взгляд.ру 11:00
Экономика

Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ 11:14
Общество

Гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин отправлен в отставку

Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина, вместо него будет временный управляющий, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам во вторник по итогам заседания Совета директоров.
Интерфакс 10:39
Экономика

Российское кино в мире будет продвигать новый гендиректор

Роскино убыточно – в 2018 г. чистый убыток составил 8,5 млн руб. Мцитуридзе известна широкой публике прежде всего как киноэксперт "Первого канала" – она рассказывает о кино в эфире программы "Доброе утро".
Ведомости 09:29
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Политика

Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии

Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Энергетика

Аналитики прогнозируют сокращение запасов нефти в 2020 году

Аналитики предполагают некоторое повышение цен в середине года, поскольку более высокий спрос со стороны развивающихся стран и ограничение поставок со стороны ОПЕК+ приведут к сокращению глобальных запасов черного золота.
Profinance.ru вчера в 16:13
Происшествия

Суд назначил 100 тыс. рублей штрафа участнику акции 27 июля Раджабову

ТАСС 08:14
Общество

«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Интерфакс 09:54
Происшествия

Северодвинец получил 20 лет колонии за убийство школьника

Российская газета 10:24
Происшествия

В подъезде дома в подмосковных Мытищах нашли новорожденного ребенка

В подмосковных Мытищах в подъезде одного из домов нашли новорожденную девочку.
РБК 06:38
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США.
Lenta.ru 08:35
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
РИА Новости 04:49
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Политика

В СПЧ не одобрили поведение журналиста Екатерины Винокуровой

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что давно знаком с Екатериной Винокуровой и уважает ее.
ФедералПресс 10:03
Происшествия

Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.
Новостной фронт 10:01
Политика

Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Парламентская газета 10:37
Музыка

Forbes назвал богатейших музыкантов десятилетия

Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых музыкантов 2010-х годов. Список появился на сайте издания во вторник.
Культуромания 08:22
Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Газета.Ru 08:25
Общество

Отец снял на видео, как тигр нападет на сына в зоопарке

Ролик гражданин Ирландии назвал "Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка".
Московский Комсомолец 09:33
Общество

Начальник первого поезда в Крым не успел войти в состав до отправления

РБК 08:51
Политика

Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Львовской и Закарпатской областей Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко из-за отсутствия результатов, передает УНИАН.
Rambler News Service 09:27
Политика

Названы имена вычеркнутых из обмена пленными между Киевом и Донбассом

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, были исключены из списков на обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 10:47
Происшествия

Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами

Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Lenta.ru 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
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