Политика
Вести.RuДепутаты заксобрания Приморья одобрили закон о поправках в Конституцию
Депутаты законодательного собрания Приморского края на внеочередном заседании одобрили закон о поправках в Конституцию. На заседании присутствовали 37 депутатов. "За" проголосовали 32, остальные воздержались.
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Депутаты Приморья поддержали поправки в Конституцию большинством голосов
Владивосток-Новостивчера в 23:36
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