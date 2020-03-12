Политика

Вести.RuВести.RuДепутаты заксобрания Приморья одобрили закон о поправках в Конституцию

Депутаты законодательного собрания Приморского края на внеочередном заседании одобрили закон о поправках в Конституцию. На заседании присутствовали 37 депутатов. "За" проголосовали 32, остальные воздержались.
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Отменить ЕГЭ в Конституции предложил приморский депутат

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В России 2019 год оказался более чем на два градуса теплее нормы

"На территории России средняя за год температура воздуха на 2,07 градуса по Цельсию превысила норму - среднюю за 1961-1990 гг. Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в 1976-2019 годах составила 0,47°С/10 лет", - говорится в сообщении.
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Что касается локального производства, если мы исходим из того, что курс рубля останется на текущем уровне, то я ожидаю поступательное повышение цен: не одномоментно — на 1 – 2%, но в итоге до 10% и выше.
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