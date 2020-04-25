Коронавирус

ИзвестияИзвестияДепздрав Москвы опроверг заявления о переполненности столичных больниц

«Чтобы не допустить нехватки мест, департамент в очередной раз призывает москвичей соблюдать меры самоизоляции и в случае любых симптомов ОРВИ незамедлительно вызывать врача», — заключили в депздраве. Ранее в этот же день стало известно, что еще 312 пациентов в Москве вылечились от коронавируса.
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Столичный Депздрав опроверг сообщения о переполненных больницах для больных коронавирусом

Агентство Москва06:42

Депздрав опроверг заявления о переполненности московских больниц

Москва 2406:11

В Москве развернуто около 16 тысяч коронавирусных коек, сообщил депздрав

РИА Новости06:35

Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах

RT на русском06:04

Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах для пациентов с коронавирусом

ТАСС05:44

Депздрав Москвы опроверг заявления о переполненности столичных больниц

Известия05:41

Депздрав Москвы опроверг заявления о переполненности городских больниц

Вечерняя Москва06:05
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Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
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