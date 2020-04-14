Коронавирус
Газета.RuДепздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом
Для недопущения возможного дефицита департамент перепрофилирует еще 24 городские больницы, говорится в сообщении. Данная мера увеличит число коек для лечения пациентов с коронавирусом до 21 тысячи.
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с чего всё началось
В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.Газета.Ru02:14
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Депздрав: В ближайшие две-три недели возможен дефицит коек для больных коронавирусом в стационарах Москвы
Агентство Москвавчера в 17:39
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