с чего всё началось

Для недопущения возможного дефицита департамент перепрофилирует еще 24 городские больницы, говорится в сообщении. Данная мера увеличит число коек для лечения пациентов с коронавирусом до 21 тысячи.

Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 66

Общество Пять сотрудников красноярского центра ФМБА заразились коронавирусом Interfax-Russia.ru - - COVID-19 подтвержден у нескольких сотрудников Красноярского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе учреждения во вторник. 5

Политика Москалькова представила президенту РФ Путину ежегодный доклад Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту РФ ежегодный доклад, сообщили в Кремле.

Армия и оружие Союзники из США отправили сирийской оппозиции дубинки для защиты от коронавируса На подконтрольной американцам и силам сирийской оппозиции территории на восточном берегу Ефрат может вспыхнуть эпидемия коронавирусной инфекции.

Транспорт На границе Приморья и Китая образовались очереди из грузовиков В обычные дни через пункт пропуска Пограничный в обе стороны оформлялось порядка 100 грузовиков, Краскино - около 50.

Общество На Украине снова закрыли все рынки Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина.

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Общество Четыре члена правительства Хакасии ушли на самоизоляцию В Хакасии у сотрудника одного из министерств заподозрили заражение коронавирусом, из-за этого самоизолировались четыре члена правительства республики, которые с ним контактировали, сообщил в инстаграме глава региона Валентин Коновалов. 2

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Общество В Россию привезли штамм коронавируса из США Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований. 301

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Политика В США проведут расследование роли Китая в распространении COVID-19 Вашингтон, 14 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Комитет сената Соединенных Штатов по внутренней безопасности начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роль в этом процессе Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 13

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