Коронавирус

Газета.RuГазета.RuДепздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа. Отмечается, что если температура ниже 38,5°С, а дыхание свободно, то человек может остаться дома.
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Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

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РБКвчера в 16:21

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