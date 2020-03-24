Коронавирус
Газета.RuДепздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа. Отмечается, что если температура ниже 38,5°С, а дыхание свободно, то человек может остаться дома.
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Депздрав Москвы утвердил алгоритмы лечения пациентов с коронавирусом на дому
Агентство Москвавчера в 16:45
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