Причиной смерти москвички у подъезда стала острая сердечная недостаточность на фоне кардиомиопатии и выраженных изменений в органах из-за алкоголя, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Ранее СМИ писали, что женщину бросили умирать на лавочке у ее дома.

Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 173

Общество Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей Ранее в Центральном Банке сообщили, что более 84% российских организаций пострадали от вспышки коронавирусной инфекции и падения курса рубля. 281

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 92

Общество «Аэрофлот» впервые перестал быть лидером России по количеству рейсов «Аэрофлот» объявил о масштабном сокращении количества рейсов по России в апрельском расписании: с 4 по 10 апреля суммарное количество полетов по всем 56 внутренним направлениям сократилось почти втрое — с докризисных 3000 рейсов в одну сторону до 1050 или 150 в сутки. 5

Общество Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату. 1

Общество Следователь по делу Магомедовых стал топ-менеджером «дочки» «Ростеха» С ноября 2019 года Будило работает заместителем генерального директора «РТ-Химкомпозит» по развитию, сообщила пресс-служба компании, которая является «дочкой» госкорпорации «Ростех».

Общество Аномально холодная погода ожидается в европейской части России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода. 46

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 304

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 800

Шоу-бизнес Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина. 12

Общество Правительство расширило перечень товаров первой необходимости Правительство России расширило рекомендуемый перечень товаров первой необходимости, включив в него все средства индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие и антисептические средства.

Политика Губернатор Псковской области попросил отложить весенний призыв Псков, 20 апреля 2020, 12:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил отложить весенний призыв в регионе из-за пандемии коронавируса. 2

Политика Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 266

Политика Президент Чехии допустил открытие границ через год Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год. 180

Авто Новый электрокроссовер Subaru получил имя Evoltis Стоит напомнить, что концепт электрокроссовера совместного производства Toyota и Subaru был представлен в январе текущего года, однако автопроизводители не сообщили ни технических подробностей, ни имени новинки. 12

Гаджеты В Европе представлен бюджетный смартфон Redmi Note 9S В Европе китайский бренд Redmi представил смартфон Redmi Note 9S, который будет предлагаться в двух версиях с 64 или 128 ГБ постоянной памяти. 2