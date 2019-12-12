Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиДепздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
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с чего всё началось
Ранее он опубликовал пост на своей странице в Facebook
, сообщив, что 9 декабря его выписали из больницы после операции, а 10 декабря у него открылось кровотечение, после чего он вызвал скорую.
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