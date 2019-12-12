с чего всё началось

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

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Кино Режиссер «Мулен Руж» займется экранизацией «Мастера и Маргариты» Как сообщает Deadline, неизвестно, займет ли Лурман режиссерское кресло лично или выступит исполнительным продюсером проекта от своей компании Baz & Co. Данных о том, когда именно начнется производство фильма, пока нет.

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