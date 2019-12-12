Происшествия
РИА НовостиДепздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
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Сергей Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области.
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Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач-волонтер Юлия Кузьменко обсуждала с сообщниками разные сценарии дестабилизации общественно-политической обстановки на Украине, включая обстрел Киева из ракетных установок "Град".
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
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Удар по рейтингу «Ржева» нанесен с территории Украины
«Версия» проинформировала о том, что рейтинг киноленты на популярном в России «Кинопоиске» стал падать по причине того, что против фильма была развернута атака – ставились негативные оценки, размещались соответствующие отзывы – главным образом, с профилей-однодневок.
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Чаще всего начинкой ядерных боеголовок служит плутоний-239, который получают при облучении урана-238 мощными потоками нейтронов.
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Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
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Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
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Наука
У побережья Калифорнии найдены тысячи загадочных дыр на дне океана
Недалеко от калифорнийского побережья Биг-Сура на морском дне было обнаружено около 15 тысяч загадочных отверстий круглой формы.
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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
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Аваков заявил о причастности России к убийству журналиста Шеремета
К организации убийства журналиста Павла Шеремета могут быть причастны власти России, заявил 12 декабря на брифинге глава МВД Украины Арсен Аваков.
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Xiaomi Redmi K30 поступил в продажу
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Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
Кино
Режиссер «Мулен Руж» займется экранизацией «Мастера и Маргариты»
Как сообщает Deadline, неизвестно, займет ли Лурман режиссерское кресло лично или выступит исполнительным продюсером проекта от своей компании Baz & Co. Данных о том, когда именно начнется производство фильма, пока нет.
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Компания 1xBet выкупила курскую корпорацию «Гринн»
В свою очередь ABIREG сообщает, что сделка завершилась, и брянское ООО «Паб» под началом 1xBet стало 100-процентным собственником курской корпорации.
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Уровень доверия врачам среди россиян старше 60 лет достиг 73%.
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
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Аваков допустил свою отставку после завершения дела Шеремета
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Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Rambler Group предъявила права на самый популярный веб-сервер мира
«Рамблер интернет холдинг» сообщил «Ведомостям», что нарушено его исключительное право на веб-сервер Nginx – самый популярный в мире.
Космос
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