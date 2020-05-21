с чего всё началось

Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при Депздраве Москвы, писала, что столичные власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.

Депздрав опроверг планы изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

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