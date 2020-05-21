с чего всё началось

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru" в четверг, 21 мая.

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

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