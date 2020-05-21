Коронавирус
Газета.RuДепздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru" в четверг, 21 мая.
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с чего всё началось
"Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются", — говорится в сообщении на сайте ведомства.РИА Новости07:04
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В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
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РБК 06:51
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Известия 07:26
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 02:59
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Здоровье
Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам
Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
Гаджеты
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Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Происшествия
Дело возбудили против двоих участников конфликта со стрельбой в Москве
Полиция возбудила уголовное дело против двоих участников конфликта со стрельбой из травматического оружия на юго-востоке Москвы.
Известия 07:52
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Политика
США передадут аппараты ИВЛ медцентру имени Пирогова в Москве
Государственный департамент США сообщил, что американская сторона безвозмездно передаст аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Национальному медико-хирургическому центру им. Пирогова в Москве.
RT на русском 08:34
Наука
Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет
В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1.
Популярная механика 19 мая в 11:34
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ 06:20
Политика
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках ко Дню вышиванки лидерам мировых держав, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
РИА Новости 07:46
Общество
ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия 08:33
Фигурное катание
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Inc-news.ru вчера в 16:34
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Lenta.ru вчера в 14:22
Футбол
Бывший врач «Спартака»: ситуация очень опасна, сложно говорить о возобновлении сезона
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншэн поделился мнением относительно возобновления сезона чемпионата России по футболу.
RT на русском 01:47
Общество
Греция откроет авиасообщение для туристов с 15 июня
Афины откроют авиасообщение для международных туристических рейсов с 15 июня, рейсы в другие туристические города Греции возобновятся с 1 июля, передает Bloomberg заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Ведомости вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Кино
Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге
Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду.
Piter.tv 08:29
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Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru 19 мая в 18:38
Общество
Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка вылечилась от коронавирусной инфекции.
RT на русском 06:35