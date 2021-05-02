Депздрав: в Москве в марте от коронавируса умер 2231 человек
От COVID-19 как основной причины смерти в марте скончался 2231 человек (к COVID-19 отнесены все, даже спорные случаи). «Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2888 случаев»,— сообщили в депздраве. От коронавируса в марте умерло на 215 человек меньше, чем в феврале.В источнике
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В Москве смертность в марте 2021г на 28% превысила показатель аналогичного периода 2020г
Интерфакс - Россиявчера в 13:17