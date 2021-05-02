От COVID-19 как основной причины смерти в марте скончался 2231 человек (к COVID-19 отнесены все, даже спорные случаи). «Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2888 случаев»,— сообщили в депздраве. От коронавируса в марте умерло на 215 человек меньше, чем в феврале.

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