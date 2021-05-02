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Общество

Депздрав: в Москве в марте от коронавируса умер 2231 человек

От COVID-19 как основной причины смерти в марте скончался 2231 человек (к COVID-19 отнесены все, даже спорные случаи). «Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2888 случаев»,— сообщили в депздраве. От коронавируса в марте умерло на 215 человек меньше, чем в феврале.В источнике
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В Москве, по данным департамента здравоохранения, смертность в марте выросла в годовом выражении на 28%

Эхо Москвы19:15

Коронавирус в марте стал одной из причин 2 898 смертей в Москве

ТАССвчера в 13:17

В Москве превышение смертности в марте 2021 года составило 2 888 случаев

Москва 24вчера в 13:30

Власти рассказали о смертности от COVID-19 в Москве в марте

РИА Новостивчера в 13:23

В Москве смертность в марте на 28% превысила показатель 2020 года

Интерфаксвчера в 13:19

В Депздраве рассказали о смертности от коронавируса в Москве

RT на русскомвчера в 13:38

В Москве смертность в марте 2021г на 28% превысила показатель аналогичного периода 2020г

Интерфакс - Россиявчера в 13:17
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