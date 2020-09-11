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Ведомости
Ведомости

Der Spiegel: ОЗХО получила анализы Навального

Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в прошедшие выходные посетили клинику Charite в Берлине, где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Там делегация ОЗХО получила результаты анализов Навального.В источнике
С чего всё началось
Глава разведки Германии Бруно Каль заявил, что Алексей Навальный мог якобы подвергнуться воздействию "более жесткого" варианта "Новичка", сообщает Spiegel
.
Газета.Ru12:07
Подробнее о событии
Говорит Москва

СМИ сообщили о посещении представителями ОЗХО клиники Charite

Говорит Москва11:56
Lenta.ru

ОЗХО получила образцы крови Навального

Lenta.ru12:22
RT на русском

Spiegel: представители ОЗХО получили анализы Навального

RT на русском12:21
ТАСС

Spiegel: Навальный подвергся воздействию более жесткого варианта «Новичка»

ТАСС11:59
РИА Новости

Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального

РИА Новости12:30
Эхо Москвы

Алексей Навальный, как пишет журнал «Шпигель», был отравлен более сильной разновидностью яда «Новичок»

Эхо Москвы13:31
Газета.Ru

Навальный мог подвергнуться воздействию «более жесткого» варианта «Новичка»

Газета.Ru12:07

В США предположили, когда страна восстановится от пандемии COVID-19

Жизнь в США может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
РИА Новости13:49
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В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — сказал заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском15:28

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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