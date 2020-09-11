Der Spiegel: ОЗХО получила анализы Навального
Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в прошедшие выходные посетили клинику Charite в Берлине, где находится основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, сообщает немецкое издание Der Spiegel. Там делегация ОЗХО получила результаты анализов Навального.В источнике
С чего всё началось
Глава разведки Германии Бруно Каль заявил, что Алексей Навальный мог якобы подвергнуться воздействию "более жесткого" варианта "Новичка", сообщает Spiegel
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