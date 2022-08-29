21 июля "Коммерсант", ссылаясь на письмо первого замглавы Минприроды Константина Цыганова в правительство писал, что Минэнерго и Минприроды решили не освобождать от штрафов нефтяные компании за сверхнормативное сжигание ПНГ в 2022 году.
Глава Совета при российском президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказал мнение, что не владеющих русским языком детей мигрантов могут зачислять в отечественные школы только после завершения языковых курсов, передает его слова Telegram-канал СПЧ.