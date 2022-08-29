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Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн

Россия ежедневно сжигает 4 млн кубометров природного газа на €13 млн.
Газета.Ru
Стоит отметить, что факел стоит у точки входа сырья в магистраль, которая идет по дну Балтийского моря.
АБН
Синдре Кнутссон добавил, что в настоящее время огромный российский газовый факел становится новым символом противостояния России и Запада, сообщает Der Spiegel.
АБН
21 июля "Коммерсант", ссылаясь на письмо первого замглавы Минприроды Константина Цыганова в правительство писал, что Минэнерго и Минприроды решили не освобождать от штрафов нефтяные компании за сверхнормативное сжигание ПНГ в 2022 году.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн
Газета.Ru06:30
Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает газа на 13 миллионов евро
Радио Sputnik07:50
Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн
Общественная служба новостей06:47
Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает газ на 13 млн евро
Московский Комсомолец08:58
Der Spiegel: РФ ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн
R.Life04:39
Кнутссон проинформировал, сколько стоит ежедневно сжигаемый впустую РФ газ
Solenka.info03:01
Der Spiegel: РФ ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн
NVL02:19

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