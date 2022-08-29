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Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн

Россия ежедневно сжигает 4 млн кубометров природного газа на €13 млн.
Газета.Ru
Кнутссон, ссылаясь на spiegel.de, говорит, что данный объем составляет около восьмой объема, продолжающего поставляться по «Северному потоку».
Бизнес журнал
Факел, сжигающий газ, стоит у точки входа сырья в магистраль, и становится "новым символом противостояния России и Запада", считает эксперт.
Московский Комсомолец
21 июля "Коммерсант", ссылаясь на письмо первого замглавы Минприроды Константина Цыганова в правительство писал, что Минэнерго и Минприроды решили не освобождать от штрафов нефтяные компании за сверхнормативное сжигание ПНГ в 2022 году.
Газета.Ru

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Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн
Газета.Ruвчера в 06:30
Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает газа на 13 миллионов евро
Радио Sputnikвчера в 07:50
Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн
Общественная служба новостейвчера в 06:47
Der Spiegel: Россия ежедневно сжигает газ на 13 млн евро
Московский Комсомолецвчера в 08:58
Der Spiegel: РФ ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн
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Кнутссон проинформировал, сколько стоит ежедневно сжигаемый впустую РФ газ
Solenka.infoвчера в 03:01
Der Spiegel: РФ ежедневно сжигает впустую газ на €13 млн
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