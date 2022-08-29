21 июля "Коммерсант", ссылаясь на письмо первого замглавы Минприроды Константина Цыганова в правительство писал, что Минэнерго и Минприроды решили не освобождать от штрафов нефтяные компании за сверхнормативное сжигание ПНГ в 2022 году.
России, которая после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций оказалась «в эпицентре разлома мира», при повороте на Восток нужно пойти восточным путем — по канонам генерала и философа, автора трактата о военной стратегии «Искусство войны» Сунь Цзы, который жил в Древнем Китае.