с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ. Об этом 29 сентября пишет немецкий еженедельник Der Spiegel.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Политика Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.

Политика Госдеп неожиданно возобновил дело о служебной переписке Клинтон Администрация президента США Дональда Трампа возобновила расследование по факту отправки электронных писем нынешними и бывшими высокопоставленными чиновниками Госдепартамента на личную электронную почту тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, сообщила газета Washington Post.

Политика МИД назвал безрассудством новые санкции США против России МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .

Политика В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих "После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Общество В России изменился список документов для приема на работу С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.

Футбол Павел Мамаев перешёл в «Ростов» Хотя, кажется, было бы справедливо сделать исключение для Мамаева и Кокорина в связи с обстоятельствами, из-за которых они почти год оставались без футбола.

Космос Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.

Экономика «Вымпелком» обещал обеспечить покрытие LTE на всех линиях метро Москвы Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в 2021 году завершит покрытие сетями LTE всех линий московского метрополитена, заявил журналистам гендиректор компании Василь Лацанич.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече ученых с предполагаемой дочерью Путина по поводу редактирования ДНК Ведущие российские генетики и чиновники здравоохранения тайно встречались с предполагаемой старшей дочерью президента Владимира Путина, эндокринологом Марией Воронцовой, чтобы высказать ей аргументы за и против редактирования ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, присутствовавших на мероприятии.

Политика «Антиукраинская гнида»: Ницой онемела от русской речи в такси Украинская писательница Лариса Ницой принялась оскорблять таксиста, который начал общаться с ней на русском языке.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.