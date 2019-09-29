Политика
ИзвестияDer Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ. Об этом 29 сентября пишет немецкий еженедельник Der Spiegel.
Читать в источнике
Оценить227
с чего всё началось
Украинский президент Владимир Зеленский, согласившись с американским лидером Дональдом Трампом по поводу того, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил немецкое правительство, пишет еженедельник Spiegel.РИА Новостивчера в 23:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщением с Крымом
Газета.Ru 04:17
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика
Зеленского призвали опубликовать стенограммы бесед с Путиным
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом опубликовать стенограммы телефонных переговоров украинского лидера с его российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском 06:09
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото пережившего кому Алексея Янина
Жена парализованного после инсульта Алексея Янина: «Надежда остается».
StarHit.ru 05:30
Политика
Скончался первый президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Крыма Юрий Мешков, который в августе перенес инсульт, сегодня скончался.
Российская газета 06:32
Политика
Госдеп неожиданно возобновил дело о служебной переписке Клинтон
Администрация президента США Дональда Трампа возобновила расследование по факту отправки электронных писем нынешними и бывшими высокопоставленными чиновниками Госдепартамента на личную электронную почту тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, сообщила газета Washington Post.
Газета.Ru 06:23
Политика
МИД назвал безрассудством новые санкции США против России
МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива.
Ведомости 26 сентября в 18:51
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета вчера в 05:50
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru вчера в 21:46
Футбол
ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
RT на русском 06:28
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Политика
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
"После тщетных многочисленных предупреждений полиция применила слезоточивый газ и будет применять необходимую силу для разгона протестующих", — говорится в заявлении.
РИА Новости 03:03
Политика
В 1941 году нацисты начали массовые расстрелы в Бабьем Яру
Парламентская газета 05:17
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Футбол
Бригада арбитров из Израиля назначена на матч «Локомотив» – «Атлетико»
Израильтянин Орел Гринфельд назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов Локомотив - Атлетико.
Советский спорт 05:13
Общество
В России изменился список документов для приема на работу
С 29 сентября в России изменяется список обязательных документов для приема новых сотрудников на работу.
Известия 02:27
Футбол
Павел Мамаев перешёл в «Ростов»
Хотя, кажется, было бы справедливо сделать исключение для Мамаева и Кокорина в связи с обстоятельствами, из-за которых они почти год оставались без футбола.
Чемпионат вчера в 12:13
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма вчера в 04:12
Авто
Автомобили Jeep подорожают в РФ
Тарантас Ньюс 26 сентября в 08:18
Экономика
«Вымпелком» обещал обеспечить покрытие LTE на всех линиях метро Москвы
Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в 2021 году завершит покрытие сетями LTE всех линий московского метрополитена, заявил журналистам гендиректор компании Василь Лацанич.
РИА Новости 05:28
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече ученых с предполагаемой дочерью Путина по поводу редактирования ДНК
Ведущие российские генетики и чиновники здравоохранения тайно встречались с предполагаемой старшей дочерью президента Владимира Путина, эндокринологом Марией Воронцовой, чтобы высказать ей аргументы за и против редактирования ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, присутствовавших на мероприятии.
Forbes 05:52
Политика
«Антиукраинская гнида»: Ницой онемела от русской речи в такси
Украинская писательница Лариса Ницой принялась оскорблять таксиста, который начал общаться с ней на русском языке.
РЕН ТВ 06:14
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Музицирование привлекло животных, они приплыли к яхте на звуки старого советского киновальса и слушали концерт примерно минут десять, после чего оправились на остров, видимо, под впечатлением.
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Общество
На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото
В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43