Политика

REGNUMREGNUMDer Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней

Прекращение деятельности ВТО приведет к отмене действующих правил мировой торговли. Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября министр внешней торговли Швеции Анна Халлберг заявила, что заседание Апелляционного органа, которое состоится 11 декабря, может оказаться провальным из-за действий США.
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Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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Как сообщается, днем 8 декабря протестующие собрались на Октябрьской площади, а затем отправились шествием к зданию посольства России.
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