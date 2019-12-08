Прекращение деятельности ВТО приведет к отмене действующих правил мировой торговли. Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября министр внешней торговли Швеции Анна Халлберг заявила, что заседание Апелляционного органа, которое состоится 11 декабря, может оказаться провальным из-за действий США.

Der Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней

Происшествия В Благовещенске происходит массовая эвакуация школьников Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке также поступили массовые сообщения о минировании зданий школ, после чего проведена эвакуация и кинологи начали обследование.

Общество ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.

Технологии В WhatsApp появилась новая функция Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Общество Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.

Общество Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.

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Политика Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.

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