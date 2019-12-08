Политика
REGNUMDer Spiegel: мировая торговля может рухнуть за несколько дней
Прекращение деятельности ВТО приведет к отмене действующих правил мировой торговли. Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября министр внешней торговли Швеции Анна Халлберг заявила, что заседание Апелляционного органа, которое состоится 11 декабря, может оказаться провальным из-за действий США.
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Происшествия
В Благовещенске происходит массовая эвакуация школьников
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке также поступили массовые сообщения о минировании зданий школ, после чего проведена эвакуация и кинологи начали обследование.
Кино
«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC
Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»
София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Общество
Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти
Белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».
Общество
ФСИН назвала акцию «Бездомный полк» провокацией
Акция «Бездомный полк», в которой приняли участие некоторые бывшие и действующие сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), является провокацией.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Политика
В Минске к посольству России отправилось шествие протестующих
Как сообщается, днем 8 декабря протестующие собрались на Октябрьской площади, а затем отправились шествием к зданию посольства России.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Армия и оружие
Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской Хаме
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Футбол
«Спартак» на своем поле крупно уступил «Ростову» в матче РПЛ
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Политика
Болгарский премьер комментирует претензии Путина о «Турецком потоке»
Накануне Владимир Путин в рамках пресс-конференции в Сочи, проведённой по итогам переговоров с сербским лидером Вучичем, предъявил Софии претензии в связи с затягиванием реализации "Турецкого потока" от границ Турции до сербских границ.
Хоккей
Николай Цулыгин: «У Хартикайнена перелом челюсти, сроки восстановления неизвестны»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ и рассказал о травме нападающего Тему Хартикайнена.
Кино
«Ржев» – это кино, которое рассказывает про простых солдат
Как написали на Киноафише, «Ржев» – это редкий для отечественного кино пример совпадения поставленной художественной задачи с выполненной работой.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Экономика
Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться
Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться Товарооборот КНР с США в январе—ноябре на фоне торговой войны потерял 15,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года, откатившись до отметки $494,45 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР от 8 декабря.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Игры
Анонсирован симулятор Иисуса Христа
Политика
Генсек НАТО: Россия не является врагом альянса
В НАТО не считают, что РФ является врагом или противником Североатлантического альянса.
Футбол
Российскому футболу предрекли сильный удар по имиджу
Многочисленные акции болельщиков в поддержку задержанных фанатов московского «Спартака» нанесут сильный удар по имиджу российского футбола.