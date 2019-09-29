Политика

ИзвестияИзвестияDer Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со словами американского лидера Дональда Трампа о бездействии канцлера Германии Ангелы Меркель, оскорбил правительство ФРГ. Об этом 29 сентября пишет немецкий еженедельник Der Spiegel.
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СМИ: Зеленский оскорбил Меркель и немецкое правительство

Life.ru00:56

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Вести.Ru01:12

Зеленский оскорбил правительство Меркель, пишут немецкие СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Известия01:33

Немецкие СМИ обиделись на Зеленского: оскорбил правительство Меркель

Московский Комсомолец00:27

В Германии обиделись на Зеленского

Взгляд.рувчера в 21:53

Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Украине

ТАССвчера в 16:13
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
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Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
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В челябинском Магнитогорске педагог потеряла работу из-за эротических фотографий, которые были сделаны более десяти лет назад.
REGNUM 27 сентября в 00:07
Общество

С 29 сентября введен новый обязательный документ для приема на работу

Новая форма с 29 сентября Вместо карточки СНИЛС введена форма под названием АДИ-РЕГ.
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Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

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Американец Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров

Американец Кристиан Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров среди мужчин.
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Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым

Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
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Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
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Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
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Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»

Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
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Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим сбили больше 100 дронов боевиков за два года

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В МЧС России подтвердили, что с 1 октября начнёт действовать запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
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Политика

Госдеп задним числом засекретил данные из писем Клинтон

Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники заявила, что Госдеп задним число засекречивает информацию из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Газета.Ru 01:25
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
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Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал в Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.
РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего у берегов Индонезии 26 сентября, еще 156 человек пострадали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на индонезийское агентство по противодействию стихийным бедствиям.
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В Минздраве назвали полезные для сердца продукты

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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
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Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

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Утечка софтов: Орешкин предложил дать 245 млрд рублей на экспорт услуг

На экспорт услуг до 2024 года могут выделить 244,9 млрд рублей.
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Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
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Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости 27 сентября в 18:53
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Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Общество

Митинг за прекращение «московского дела» пройдет на проспекте Сахарова

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Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу военных специалистов из России

В Венесуэлу несколько дней назад приехали военные специалисты из России.
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Наука

Противогрибковое вещество активно борется со стафилококком

Японские ученые смогли синтезировать из гриба ушарелид – вещество, которое показало активность против грибков и золотистого стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью.
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В Испании по запросу США задержали россиянина

В Испании полицейские задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве России в Мадриде, передает ТАСС.
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«Вы представляете, они целый год ели доширак, печеньки, час в день гуляли, а другие тренировались год – и за ними реально очередь, борются за людей, которые вышли из тюрьмы», – заявил Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
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Девочки имеют одно тело, но две головы.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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