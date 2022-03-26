RT на русскомDer Spiegel: перевод Путиным оплаты за газ в рубли вынудит ЕС обходить собственные санкцииРешение президента России Владимира Путина перевести оплату природного газа для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках, пишет немецкий журнал Spiegel.РИА НовостиВ беседе с журналом экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".Комсомольская правдаВ заключение экономист Клаус-Юрген Герн отметил, что валюту удастся стабилизировать за счёт того, что Центробанк начнёт продавать рубль потребителям газа через российские банки.RT на русском23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.RT на русскомЧитать далееСвернутьПрофильПрофильПятый каналТелеканал 360°Военное обозрениеВечерняя МоскваПолитика СегодняNeva.TodayGazeta.SPbСлово и ДелоКомсомольская правдаЭкономика сегодняИА Красная ВеснаЦарьградРамблерЯмал-МедиаЦентральная Служба НовостейLENNEWSПодробнее о событииDer Spiegel: Путин превратит санкции в абсурдSmotrim.ru02:41Spiegel: решение Путина перевести оплату за газ в рубли делает западные санкции абсурднымиИзвестия00:36Spiegel: решение Путина по газу сделало западные санкции абсурднымиNews.ru19:22Der Spiegel: перевод Путиным оплаты за газ в рубли вынудит ЕС обходить собственные санкцииRT на русском20:08Spiegel: перевод оплаты за российский газ в рубли вынудит Запад нарушить свои же санкцииLenta.ru19:44Spiegel: решение Путина о переводе счетов за газ в рубли застало Запад врасплохГазета.Ru20:15Spiegel: решение Путина перевести оплату газа в рубли заставит ЕС обходить свои же санкцииРИА Новости19:03Показать ещёОценить3,6KПоделиться