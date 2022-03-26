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Der Spiegel: перевод Путиным оплаты за газ в рубли вынудит ЕС обходить собственные санкции

Решение президента России Владимира Путина перевести оплату природного газа для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках, пишет
 немецкий журнал Spiegel.
РИА Новости
В беседе с журналом экономист Йенс Зюдекум заявил, что Путину удалось "ошарашить Запад".
Комсомольская правда
В заключение экономист Клаус-Юрген Герн отметил, что валюту удастся стабилизировать за счёт того, что Центробанк начнёт продавать рубль потребителям газа через российские банки.
RT на русском
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
RT на русском

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