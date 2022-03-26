Глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия — V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России.
Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с Shukan Gendai заявил, что отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключения мирного договора может закончиться столкновением двух стран из-за усиления влияния США на Токио.
Россия в период дефолта 1998 года была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса, к которому привела экономическая война без правил, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT, отвечая на вопрос о том, возможно ли в стране повторение событий 24-летней давности.