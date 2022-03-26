Россия в период дефолта 1998 года была гораздо меньше защищена, чем во время сегодняшнего кризиса, к которому привела экономическая война без правил, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT, отвечая на вопрос о том, возможно ли в стране повторение событий 24-летней давности.