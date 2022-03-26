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Der Spiegel: перевод Путиным оплаты за газ в рубли вынудит ЕС обходить собственные санкции

Решение президента России Владимира Путина перевести оплату природного газа для недружественных стран в рубли спровоцировало нервозность на западных энергетических рынках, пишет
 немецкий журнал Spiegel.
РИА Новости
Эксперт по валюте Петер Бофингер увидел в действиях Москвы попытку укрепить рубль.
Российская газета
23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.
RT на русском
В заключение экономист Клаус-Юрген Герн отметил, что валюту удастся стабилизировать за счёт того, что Центробанк начнёт продавать рубль потребителям газа через российские банки.
RT на русском

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