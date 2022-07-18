Газета.RuDer Spiegel: план по энергопереходу в Германии провалилсяГлава правительства Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) считает, что в условиях энергетического кризиса федеральное правительство повело себя неправильно.ИноСМИПлан по энергопереходу в Германии провалился из-за изменившейся ситуации на рынке.Газета.RuПо данным газеты Bild, федеральное правительство заявило, что из-за проблем с «Северным потоком» отдельные федеральные земли могут испытывать недостаток голубого топлива.Live24Канцлер подчеркнул, что пользование закрытыми ранее станциями не продлится долго, поскольку Германия переходит на использование возобновляемых источников энергии для борьбы с климатическим кризисом.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuYakutsk.ruЭкономика сегодняSolenka.infoФАНLive24Рязань.ЛайфПодробнее о событииDer Spiegel: власти ФРГ провалили план по энергетическому поворотуФАН12:00Премьер-министр Саксонии заявил, что план энергетического поворота проваленТУТ НЬЮС11:15Премьер-министр Саксонии Кречмер: «План энергетического поворота провалился»ИноСМИ08:19Премьер Саксонии Кречмер заявил, что план энергетического поворота провалилсяSolenka.info10:59Der Spiegel: план по энергетическому повороту в Германии развалилсяFBM.ru10:58Der Spiegel: план по энергопереходу в Германии провалилсяГазета.Ru09:44Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил, что санкции против России подвели Германию к катастрофеLive2411:14Показать ещёОценить90Поделиться