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Der Spiegel: план по энергопереходу в Германии провалился

Глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) считает, что в условиях энергетического кризиса федеральное правительство повело себя неправильно.
ИноСМИ
План по энергопереходу в Германии провалился из-за изменившейся ситуации на рынке.
Газета.Ru
По данным газеты Bild, федеральное правительство заявило, что из-за проблем с «Северным потоком» отдельные федеральные земли могут испытывать недостаток голубого топлива.
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Канцлер подчеркнул, что пользование закрытыми ранее станциями не продлится долго, поскольку Германия переходит на использование возобновляемых источников энергии для борьбы с климатическим кризисом.
Газета.Ru

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Der Spiegel: власти ФРГ провалили план по энергетическому повороту
ФАН12:00
Премьер-министр Саксонии заявил, что план энергетического поворота провален
ТУТ НЬЮС11:15
Премьер-министр Саксонии Кречмер: «План энергетического поворота провалился»
ИноСМИ08:19
Премьер Саксонии Кречмер заявил, что план энергетического поворота провалился
Solenka.info10:59
Der Spiegel: план по энергетическому повороту в Германии развалился
FBM.ru10:58
Der Spiegel: план по энергопереходу в Германии провалился
Газета.Ru09:44
Премьер-министр Саксонии Кречмер заявил, что санкции против России подвели Германию к катастрофе
Live2411:14

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