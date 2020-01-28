с чего всё началось

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Здоровье Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе Кофе позволяет сократить риск развития этого заболевания, пишет ufacitynews.ru. При этом кофе рекомендуется пить без добавок и без сахара.

Экономика Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома» Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров.

Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

Политика Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.

Экономика Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Гаджеты Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.

Политика Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.

Политика Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Общество В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.

Происшествия Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.