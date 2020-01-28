Политика
ИзвестияDer Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.Известиявчера в 20:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:25, Ашберн
Хоккей
«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»
Политика
Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны.
Здоровье
Учёные рассказали, кому нужно регулярно пить кофе
Кофе позволяет сократить риск развития этого заболевания, пишет ufacitynews.ru. При этом кофе рекомендуется пить без добавок и без сахара.
Экономика
Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»
Загорский трубный завод (ЗТЗ), один из крупнейших поставщиков труб больших диаметров для трубопроводов «Газпрома», ведет переговоры о приобретении металлургического комбината «Уральская сталь» у холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Политика
Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Здоровье
В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом
Больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Общество
В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников
В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием туристов из Китая
Российские туроператоры до конца февраля приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса.
Спорт
Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса
Футбол
Глушаков – о жизни в Чечне: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Происшествия
Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован
Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Политика
В МВД назвали число получивших российское гражданство жителей Донбасса
Гражданство России за 2019 год получили 227 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Происшествия
В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу
Политика
Поклонская назвала заявление Зеленского об СССР «уроком русофобии»
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который во время визита в Польшу заявил о том, что СССР якобы виновен в развязывании Второй мировой войны.
Баскетбол
«Лейкерс» опубликовали первое заявление со дня гибели Брайанта
Кино
Эмма Уотсон может появиться в новых «Пиратах Карибского моря»
Эмма Уотсон может сыграть главную роль в планируемой перезагрузке франшизы «Пираты Карибского моря».