Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Общество Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.

Общество Apple хочет в I полугодии нарастить производство iPhone на 10% Американская корпорация Apple просит поставщиков увеличить производство смартфонов iPhone в первом полугодии примерно на 10% — до 80 миллионов штук, при этом поставщики опасаются возможного влияния нового коронавируса из Китая на планы по производству, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.

Здоровье Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.

Общество Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".

Политика Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), рассказал об украинцах, освобождавших его во время Второй мировой войны.

Общество Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.

Политика Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина.

Политика Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.

Авто Стали известны сроки начала продаж Skoda Karoq в России Как сообщает издание «Авторевю», кроссовер Skoda Karoq, выпуск которого уже налажен на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, поступит в продажу 14 февраля нынешнего года.

Гаджеты Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7 Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.

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Экономика Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.