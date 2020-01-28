Политика

ИзвестияИзвестияDer Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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Der Spiegel извинился за опечатку об освобождении Освенцима американцами

РБКвчера в 21:52

Немецкий журнал приписал освобождение Освенцима солдатам США

News.ruвчера в 20:01

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Известиявчера в 20:58

Немецкий журнал Spiegel приписал освобождение Освенцима войскам США

РЕН ТВвчера в 20:05

В Германии освобождение Освенцима приписали армии США

Lenta.ruвчера в 21:10

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

РИА Новостивчера в 19:25

Немецкий авторитетный журнал приписал освобождение узников «Освенцима» американским солдатам

URA.Ruвчера в 14:45
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Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Политика

Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны.
РИА Новости 01:44
Общество

Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
РИА Новости 02:24
Общество

Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.
Интерфакс 02:02
Общество

Apple хочет в I полугодии нарастить производство iPhone на 10%

Американская корпорация Apple просит поставщиков увеличить производство смартфонов iPhone в первом полугодии примерно на 10% — до 80 миллионов штук, при этом поставщики опасаются возможного влияния нового коронавируса из Китая на планы по производству, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.
ПРАЙМ 00:33
Гаджеты

Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой

Компания Motorola выпустила серию рекомендательных роликов для складного смартфона Razr.
News.ru вчера в 06:15
Здоровье

Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек

По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.
RuNews24.ru 26 января в 19:30
Происшествия

В Оренбургской области двое детей погибли в карьере рудника

По имеющейся информации, двое 13-летних школьников днем в воскресенье, 26 января, ушли гулять и не вернулись.
RuNews24.ru вчера в 01:16
Футбол

Уткин: Кокорин получает по контракту в «Зените» 20 тысяч рублей

Телекомментатор Василий Уткин назвал сумму, которую нападающий Александр Кокорин зарабатывает в «Зените».
Metaratings 02:20
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
РИА Новости 03:05
Теннис

Федерер обыграл семь матчболов и победил Сандгрена на Australian Open

REGNUM 03:02
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда 26 января в 01:47
Политика

Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), рассказал об украинцах, освобождавших его во время Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, которую искали в Мексике, заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил.
Русская Планета 01:07
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Политика

Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина.
Известия 01:47
Наука

Исследователи нашли 37 неизвестных ранее генов аутизма

Ученые нью-йоркского Mount Sinai Health System изучили происхождение аутизма.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 12:44
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Москва 24 вчера в 12:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости вчера в 05:43
Авто

Стали известны сроки начала продаж Skoda Karoq в России

Как сообщает издание «Авторевю», кроссовер Skoda Karoq, выпуск которого уже налажен на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, поступит в продажу 14 февраля нынешнего года.
Тарантас Ньюс 02:32
Шоу-бизнес

Семенович рассказала, как сбросить 5 кило за 10 дней

Даже в моем графике я могу найти 5 минут для приготовления стейка из индейки, — рассказывала Семенович подписчикам тогда.
Wday.ru 00:15
Гаджеты

Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
ToDay News Ufa 26 января в 22:24
Здоровье

5 продуктов, которые защищают головной мозг от возрастной деградации

С возрастом когнитивные функции мозга ослабевают, что повышает риск его деградации и ассоциированных болезней – Альцгеймера, Паркинсона и т.д. Употребление таких продуктов, как шоколад, кофе, разноцветные фрукты и овощи помогает защитить головной мозг от подобного разрушения.
MedikForum.ru вчера в 21:57
Здоровье

Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Экономика

Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
РБК 01:00
Общество

В России появились новые камеры фиксации нарушений ПДД

Motor вчера в 05:32
Общество

ВОЗ признал «высоким» уровень опасности китайского коронавируса в мире

ВОЗ признал «высоким» уровень опасности китайского коронавируса 2019-nCoV в мире. Такую информацию обнародовало агентство France-Presse.
Актуальные Новости вчера в 13:14
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
REGNUM вчера в 06:34
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель

Стоимость нефти Brent в последний раз находилась на уровне 60 долларов в ноябре 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 12:12
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Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
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