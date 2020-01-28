Политика
ИзвестияDer Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
Пушков прокомментировал слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, возложившего на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Общество
Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.
Общество
Apple хочет в I полугодии нарастить производство iPhone на 10%
Американская корпорация Apple просит поставщиков увеличить производство смартфонов iPhone в первом полугодии примерно на 10% — до 80 миллионов штук, при этом поставщики опасаются возможного влияния нового коронавируса из Китая на планы по производству, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.
Гаджеты
Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой
Компания Motorola выпустила серию рекомендательных роликов для складного смартфона Razr.
Здоровье
Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек
По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.
Происшествия
В Оренбургской области двое детей погибли в карьере рудника
По имеющейся информации, двое 13-летних школьников днем в воскресенье, 26 января, ушли гулять и не вернулись.
Футбол
Уткин: Кокорин получает по контракту в «Зените» 20 тысяч рублей
Телекомментатор Василий Уткин назвал сумму, которую нападающий Александр Кокорин зарабатывает в «Зените».
Общество
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Политика
Зеленский рассказал об освобождавших Освенцим украинцах
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на мероприятии, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), рассказал об украинцах, освобождавших его во время Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, которую искали в Мексике, заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил.
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Политика
Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина.
Наука
Исследователи нашли 37 неизвестных ранее генов аутизма
Ученые нью-йоркского Mount Sinai Health System изучили происхождение аутизма.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Авто
Стали известны сроки начала продаж Skoda Karoq в России
Как сообщает издание «Авторевю», кроссовер Skoda Karoq, выпуск которого уже налажен на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде, поступит в продажу 14 февраля нынешнего года.
Шоу-бизнес
Семенович рассказала, как сбросить 5 кило за 10 дней
Даже в моем графике я могу найти 5 минут для приготовления стейка из индейки, — рассказывала Семенович подписчикам тогда.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Здоровье
5 продуктов, которые защищают головной мозг от возрастной деградации
С возрастом когнитивные функции мозга ослабевают, что повышает риск его деградации и ассоциированных болезней – Альцгеймера, Паркинсона и т.д. Употребление таких продуктов, как шоколад, кофе, разноцветные фрукты и овощи помогает защитить головной мозг от подобного разрушения.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Экономика
Росстат зафиксировал снижение доли малого бизнеса в экономике
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.
Общество
В России появились новые камеры фиксации нарушений ПДД
Общество
ВОЗ признал «высоким» уровень опасности китайского коронавируса в мире
ВОЗ признал «высоким» уровень опасности китайского коронавируса 2019-nCoV в мире. Такую информацию обнародовало агентство France-Presse.
Происшествия
Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже $60 за баррель
Стоимость нефти Brent в последний раз находилась на уровне 60 долларов в ноябре 2019 года.