Политика

ИзвестияИзвестияDer Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Читать в источнике
Комментировать17
с чего всё началось
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT
.
Известия20:58

Подробнее о событии

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

РИА Новости19:25

В Германии освобождение Освенцима приписали армии США

Lenta.ru21:10

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Известия20:58

Немецкий журнал Spiegel приписал освобождение Освенцима войскам США

РЕН ТВ20:05

Der Spiegel извинился за опечатку об освобождении Освенцима американцами

РБК21:52

Немецкий авторитетный журнал приписал освобождение узников «Освенцима» американским солдатам

URA.Ru14:45

«Вот такая „дурка“ запускается потихонечку»: Эксперт назвал цель статьи об американцах, «освободивших» Освенцим

Царьград13:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение»

РИА Новости 19:59
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Политика

Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны

РИА Новости 18:25
Политика

РАН предложила рассекретить российский каталог космических спутников

Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на базе которой РАН предлагает создать открытый каталог спутников, является подразделением ЦНИИмаш.
РИА Новости 19:07
Политика

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
РБК 21:37
Армия и оружие

China.com (Китай): нас запугивают! Если начнется война, будет ли Россия разгромлена за три часа? (China.com)

Как считает ряд аналитиков, в случае начала войны Россия потерпит поражение за три часа.
ИноСМИ 16:53
Политика

Варшава не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство Польши не пригласило президента Владимира Путина на памятные мероприятия по поводу 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Журналистская правда 05:45
Политика

В Хакасии министр финансов покидает свой пост

Заместитель главы республики Ирина Войнова покидает пост министра финансов.
Среда24 05:06
Политика

Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Известия 15:11
Общество

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью.
Коммерсантъ 07:50
Хоккей

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» обыграть «Монреаль»

Газета.Ru 21:50
Экономика

Украина заказала российский металл для американских ракет

Lenta.ru 23:03
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 08:16
Политика

Путин утвердил состав президиума Госсовета России

Президент России Владимир Путин утвердил состав президиума Государственного совета России.
REGNUM 11:22
Технологии

Обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты нашли на Международной космической станции более 130 мест, подверженных коррозии.
Московский Комсомолец в Марий Эл 00:53
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости 19:04
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 09:00
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия

В Алжире разбился истребитель Су-30

В Алжире потерпел крушение военный самолет. Истребитель Су-30 разбился в провинции Умм-эль-Буаги на северо-востоке страны.
Коммерсантъ 21:24
Происшествия

В Подмосковье 14-летняя девочка умерла по пути в школу

В городском округе Домодедово Московской области 14-летняя девочка скончалась по пути в школу.
Известия 13:53
Здоровье

Перечислены наиболее вредные продукты для людей с диабетом

Ученые назвали продукты, которые вредны диабетикам. Это 8 видов довольно популярной еды.
ToDay News Ufa 25 января в 02:26
Авто

Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

РИА Новости 21:49
Политика

Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
ТАСС 03:37
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы, которые позволяют оперативно выявить коронавирус.
Российская газета 21:56
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия 15:50
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия 16:01
Гаджеты

Eve Spectrum: «идеальный игровой монитор» доступен для предзаказа

Всего через несколько месяцев любой желающий сможет купить лучший игровой монитор в мире, который даже можно назвать идеальным — Eve Spectrum.
3DNews 22:20
Общество

Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Газета.Ru вчера в 16:41
Здоровье

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй, где наблюдается эпицентр вспышки, достигло ста человек, зараженных – 2714.
Москва 24 21:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Освенцим
Комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940-1945 годах в гау Верхняя Силезия к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцима, который в 1939 году указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией. В советских и российских справочных изданиях и СМИ исторически преимущественно используется польское название, хотя немецкое постепенно входит в употребление.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное