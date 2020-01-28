Политика

ИзвестияИзвестияDer Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
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Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT
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В Германии освобождение Освенцима приписали армии США

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:52, Ашберн
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