с чего всё началось

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика» Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.

Общество Болгария намерена сократить закупки российского газа Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.

Политика Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Здоровье Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.

Происшествия Самарский депутат заказала убийство мужа Женщины встретились с фейковым киллером в кафе, где предложили ему совершить убийство человека за 400 тысяч рублей.

Экономика Минтруд предложил снизить прожиточный минимум Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.

Киберспорт True Sight про финал The International 2019 28 января прошел открытый показ фильма True Sight про финал The International 2019 между OG и Liquid.

Политика Мишустин распределил обязанности между заместителями Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.

Политика Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Общество Почти 6000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае «По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение.

Армия и оружие Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.

Футбол Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.

Общество «Число желающих приобрести российское гражданство постоянно растет» Возможность приобретения гражданства и получения паспорта в конечном итоге позволит молодежи стать равноправными студентами на территории РФ наравне с другими гражданами России.