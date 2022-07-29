Участники Конференции министров обороны стран Америки опубликовали совместную декларацию, в которой большинство — 13 из 21 — отказались от резкого осуждения действий России на Украине, а Аргентина, Бразилия и Мексика и вовсе сделали оговорку, что это не может быть предметом обсуждения форума.
Игра будет представлять собой многопользовательский экшен от первого лица с PvP и PvE, а создают её на Unreal Engine 5. Разработчики хотят создать проект с акцентом как на совместные действия, так и на соперничество между игроками.
Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, об этом говорится в статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана.