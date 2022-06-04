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Der Spiegel: в ЕС предупредили о ценовом шоке из-за введения эмбарго на нефть из России

Страны Евросоюза могут столкнуться с ценовым шоком при реализации поэтапного снижения импорта российской нефти.
RT на русском
Совет ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против РФ, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.
ТАСС
«Большая часть российской нефти перевозится танкерами, принадлежащими европейцам», — заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
РБК
Оговоренный в шестом пакете санкций запрет на импорт российской нефти вступит в силу через полгода, продуктов нефтепереработки — через восемь месяцев, а поставки сырья по трубопроводу «Дружба» могут и вовсе никогда не прекратиться, пишет издание.
Forbes

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