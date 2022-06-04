Оговоренный в шестом пакете санкций запрет на импорт российской нефти вступит в силу через полгода, продуктов нефтепереработки — через восемь месяцев, а поставки сырья по трубопроводу «Дружба» могут и вовсе никогда не прекратиться, пишет издание.