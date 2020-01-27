Политика
ИноСМИDer Tagesspiegel (Германия): большой размах, большое шоу (Der Tagesspiegel)
Путин хочет удвоить сельскохозяйственный экспорт до 2024 года Россия поучаствовала в "Зеленой неделе" (международная выставка пищевой промышленности и сельского хозяйства в Берлине — прим. ред.), чтобы обрести новые рынки сбыта за пределами собственной экономики.
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Политика
Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Футбол
Первое интервью с Черевченко после успеха в Туле. Беляев, Мирзов, трансферы, прогресс
Первые сборы тульского «Арсенала» прошли идеально. Ни одного дождливого дня и ноль поражений в контрольных играх.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Авто
В Сети продают удлинённый «Гелендваген» за 34 млн рублей
За всё время было собрано 10 экземпляров Big One, и выставленный на продажу в Германии внедорожник является одним из них.
Экономика
В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Здоровье
О возможной глобальной эпидемии коронавируса рассказал глава РАН
Уже к марту может произойти глобальный масштаб заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев.
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз рассказал об официальном начале съемок нового фильма "Бэтмен".
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
Гаджеты
Xiaomi Poco X2 получил дисплей RealityFlow
Общество
Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии
Ахметова называют самым богатым человеком на Украине.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Общество
Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет
В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
Политика
В России утвердили новые основы госполитики в области космоса
В России утвердили новые основы госполитики в области космической деятельности, заявил на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения" первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок
В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01% (-0.0001) до $1.1017 с $1.1018 предыдущего закрытия.
Авто
Внешность нового Seat Leon раскрыли до дебюта
Seat Leon получил совершенно новый дизайн и новый кузов, а отличительной чертой модели станут фонари, соединённые тонкой полосой.
Общество
Ургант извинился перед православными за шутку о Христе
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе.