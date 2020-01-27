Политика

ИноСМИИноСМИDer Tagesspiegel (Германия): большой размах, большое шоу (Der Tagesspiegel)

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Путин хочет удвоить сельскохозяйственный экспорт до 2024 года Россия поучаствовала в "Зеленой неделе" (международная выставка пищевой промышленности и сельского хозяйства в Берлине — прим. ред.), чтобы обрести новые рынки сбыта за пределами собственной экономики.
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Der Tagesspiegel (Германия): большой размах, большое шоу (Der Tagesspiegel)

ИноСМИвчера в 03:03

Немецкие СМИ: всё ли так хорошо в сельском хозяйстве России?

Красная весна01:41
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Политика

Мишустин назначил нового главу «Российского экологического оператора»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил генеральным директором "Российского экологического оператора" Илью Гудкова.
Газета.Ru вчера в 15:27
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:42
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Гаджеты

Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
ToDay News Ufa 26 января в 22:24
Футбол

Первое интервью с Черевченко после успеха в Туле. Беляев, Мирзов, трансферы, прогресс

Первые сборы тульского «Арсенала» прошли идеально. Ни одного дождливого дня и ноль поражений в контрольных играх.
Чемпионат 01:00
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском вчера в 13:32
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Авто

В Сети продают удлинённый «Гелендваген» за 34 млн рублей

За всё время было собрано 10 экземпляров Big One, и выставленный на продажу в Германии внедорожник является одним из них.
Тарантас Ньюс 25 января в 23:41
Экономика

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Известия вчера в 12:34
Здоровье

О возможной глобальной эпидемии коронавируса рассказал глава РАН

Уже к марту может произойти глобальный масштаб заболевания коронавирусом. Об этом заявил глава Российской академии наук Александр Сергеев.
Цензуры.Нет 01:29
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз рассказал об официальном начале съемок нового фильма "Бэтмен".
Газета.Ru 02:56
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Происшествия

В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции

Газета.Ru 03:41
Политика

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона.
Коммерсантъ 02:34
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Культура

Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»

Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.
Вечерняя Москва вчера в 14:35
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК вчера в 07:00
Гаджеты

Xiaomi Poco X2 получил дисплей RealityFlow

iXBT.com вчера в 23:57
Общество

Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии

Ахметова называют самым богатым человеком на Украине.
РБК вчера в 20:29
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru вчера в 17:46
Общество

Данные клиентов сети «Красное & белое» попали в интернет

В интернет попала база программы лояльности сети «Красное & белое», сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 16:50
Политика

В России утвердили новые основы госполитики в области космоса

В России утвердили новые основы госполитики в области космической деятельности, заявил на проходящей в Москве научной конференции по космонавтике "Королёвские чтения" первый замгендиректора "Роскосмоса" Юрий Урличич.
РИА Новости 03:45
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01% (-0.0001) до $1.1017 с $1.1018 предыдущего закрытия.
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Внешность нового Seat Leon раскрыли до дебюта

Seat Leon получил совершенно новый дизайн и новый кузов, а отличительной чертой модели станут фонари, соединённые тонкой полосой.
Журнал Авто.ру вчера в 11:22
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе.
Lenta.ru 02:04
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