Политика
Газета.RuDer Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, и мало кто, кроме нее, способен стабилизировать ситуацию в Сирии. Без России миру не обойтись, и успехи Москвы на международной арене отрицать нельзя. Такое мнение выразил в своей статье журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг.
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Президент Эстонии разочаровалась в России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
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Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
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Российский авторынок вырос после восьми месяцев падения
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Производство BMW i8 прекратится уже в апреле
Пресс-служба немецкого автопроизводителя официально подтвердила, что последний гибрид i8 сойдет с конвейера в апреле этого года.
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Польша резко нарастила численность армии
С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
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Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
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СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик
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АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленной Lada 4x4
15 января 2020 года АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновлённой модели классической Lada 4x4.
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В Тюмени маршрутка врезалась в столб
Маршрутное такси въехало в столб в Тюмени, четыре человека получили травмы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро родила второго ребенка
Звезда "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро родила второго ребенка Эстонская ведьма вновь стала мамой.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
Авто
Volkswagen Arteon превратили в универсал
Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Общество
BMW отказалась от строительства своего завода в России
Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Политика
Трюдо заявил, что напряженность привела к авиакатастрофе в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что напряженность вокруг Ирана спровоцировала катастрофу украинского Boeing, и призвал к деэскалации.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Гаджеты
Европа может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
Micro-USB является самым распространенным разъемом для большинства бюджетных или устаревших смартфонов Android, USB-C чаще встречается в современных моделях на базе той же операционной системы, а Lightning присутствует исключительно в гаджетах Apple.
Игры
VR-устройства от Valve почти полностью раскупили
Полные комплекты VR-устройства Valve Index распроданы во всех странах. Об этом сообщил портал Road to VR.
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.