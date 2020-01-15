Политика
Газета.RuDer Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, и мало кто, кроме нее, способен стабилизировать ситуацию в Сирии. Без России миру не обойтись, и успехи Москвы на международной арене отрицать нельзя. Такое мнение выразил в своей статье журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг.
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Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Политика
Украина попросила Иран передать ей «черные ящики» сбитого Boeing
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Шоу-бизнес
Представители Кадышевой и Бабкиной опровергли слухи о драке
В театре "Русская песня" заявили о том, что слух о драке, произошедшей на "Голубом огоньке" между певицами Надеждой Бабкиной и Надеждой Кадышевой, является неправдой, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пигвинз" Евгений Малкин, набравший минувшей ночью три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесота Уайлд", достиг отметки в 1049 баллов в заокеанской карьере.
Общество
Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона
Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Общество
Россияне не верят в возможность прожить на пенсию
Большинство россиян уверены, что в старости не смогут комфортно жить на свою пенсию.
Кино
Вышло видео с семью смертными грехами Ленни Белардо из «Нового Папы»
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассказала о тяжелом перелете с двухлетней дочерью
Путешествие до отеля на Мальдивах заняло почти сутки. Известная певица Полина Гагарина — счастливая жена и мама двоих детей.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Происшествия
В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца
В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху крупным штрафом из-за песни Билана
Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании композиции Димы Билана в своем шоу.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Общество
В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении
В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Экономика
Российский министр призвал взять пример с Китая
Российский министр экономического развития Максим Орешкин призвал брать пример с Китая в вопросе управления совокупным спросом в национальной экономике, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.