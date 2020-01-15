Политика

Газета.RuГазета.RuDer Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись

Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, и мало кто, кроме нее, способен стабилизировать ситуацию в Сирии. Без России миру не обойтись, и успехи Москвы на международной арене отрицать нельзя. Такое мнение выразил в своей статье журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг.
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