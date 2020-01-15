Политика
Газета.RuDer Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, и мало кто, кроме нее, способен стабилизировать ситуацию в Сирии. Без России миру не обойтись, и успехи Москвы на международной арене отрицать нельзя. Такое мнение выразил в своей статье журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг.
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Политика
Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл
Россия обязана запустить новый инновационный цикл, подчеркнул глава государства.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето
В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
LADA Granta с результатом 135 831 реализованных автомобилей стала самой популярной моделью в России по итогам 2019 года.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Политика
Владимир Путин заявил, что родители больных детей должны иметь доступ к нужным лекарствам
В ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил важность доступа больных детей к нужным медикаментам в контексте общего развития сферы здравоохранения в стране.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Происшествия
В Новой Ладоге пытались похитить 10-летнюю девочку
Седоволосый мужчина в камуфляже тащил ребенка в машину. Полиция Волховского района проверяет странный инцидент в Новой Ладоге.
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
Авто
УАЗ представил «антарктический» УАЗ «Патриот»
УАЗ представил новую лимитированную версию УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, посвященную 200-летию открытия Антарктиды в 1820 году.
Политика
Путин считает, что необходимости принимать новую Конституцию нет
Потенциал Конституции РФ, принятой в 1993 году, не исчерпан, поэтому необходимости в принятии новой нет.
Политика
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Общество
На Филиппинах объявлен режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
13.01.2020 На Филиппинах вулкан Тааль выбросил столб пепла, который образовал над кратером шлейф высотой от 9 до 14 км. Власти страны планируют эвакуировать 200 тыс. человек, передает Bloomberg, так как уверены: извержение неизбежно.
Политика
Путин раскритиковал губернаторов за нехватку мест в яслях
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов по созданию новых мест в яслях. Трансляцию ведет телеканал РБК.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Происшествия
В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца
В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.
Происшествия
Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия для перемирия
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар потребовал за 90 дней полностью разоружить действующие в стране военизированные формирования, сообщает телеканал Al Arabiya.
Футбол
Тедеско намерен летом покинуть «Спартак»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не намерен работать в клубе в следующем сезоне.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Футбол
Сегодня «Монако» сыграет против ПСЖ в чемпионате Франции
Напомним, встреча 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и ПСЖ пройдет в Монако 15 января, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Происшествия
Беглого Михаила Захарова нашли в Германии
Местонахождение беглого депутата Михаила Захарова установлено. Сейчас ведутся переговоры с Германией о его экстрадиции.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Хоккей
Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.