Политика

Газета.RuГазета.RuDer Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись

Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, и мало кто, кроме нее, способен стабилизировать ситуацию в Сирии. Без России миру не обойтись, и успехи Москвы на международной арене отрицать нельзя. Такое мнение выразил в своей статье журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг.
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Общество

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Футболист Березуцкий рассказал об отношении Нидерландов к России

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В свою очередь агентство «Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел на Пионерской улице и что подошедший к девочке мужчина был одет в комуфляжную форму.
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Общество

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В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

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Зюганов обеспокоен работой партстроителей и требует встречи с Путиным

Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по теме развития партийной системы страны, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
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Политика

Путин призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ

Глава российского государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ.
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В числе трех человек, которые пострадали при взрыве бытового газа в двухэтажном доме в Уфе, один ребенок.
Российская газета вчера в 23:42
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Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
ТАСС 05:56
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
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Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в 2020 году пройдут в 4 этапа. Об этом говорится в приказе Минкомсвязи.
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Общество

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Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков

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Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
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Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
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В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
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Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
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Общество

BMW отказалась от строительства своего завода в России

Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
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«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4

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Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей

Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
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Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
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Toyota анонсировала новый компактный кроссовер

Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
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Появился второй трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

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