Политика
Газета.RuDer Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, и мало кто, кроме нее, способен стабилизировать ситуацию в Сирии. Без России миру не обойтись, и успехи Москвы на международной арене отрицать нельзя. Такое мнение выразил в своей статье журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг.
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Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Футбол
Футболист Березуцкий рассказал об отношении Нидерландов к России
Футболист Василий Березуцкий рассказал о том, как к России на самом деле относятся в Нидерландах.
Происшествия
Мужчина пытался затащить девочку в машину у школы
В свою очередь агентство «Фонтанка» сообщает, что инцидент произошел на Пионерской улице и что подошедший к девочке мужчина был одет в комуфляжную форму.
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Происшествия
В дагестанском Кизляре 30 человек отравились питьевой водой
В городе Кизляре десятки людей, в числе которых дети, находятся в больнице в результате отравления питьевой водой.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Политика
Зюганов обеспокоен работой партстроителей и требует встречи с Путиным
Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным по теме развития партийной системы страны, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.
Политика
Путин призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ
Глава российского государства Владимир Путин во время послания Федеральному собранию призвал закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ.
Происшествия
В числе пострадавших при взрыве газа в Уфе оказался подросток
В числе трех человек, которые пострадали при взрыве бытового газа в двухэтажном доме в Уфе, один ребенок.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Общество
Минкомсвязь утвердила график учений по «устойчивому Рунету»
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в 2020 году пройдут в 4 этапа. Об этом говорится в приказе Минкомсвязи.
Шоу-бизнес
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
Отражение руки в зеркале, на которое Боня при редактировании снимка не обратила внимание, не соответствует по толщине ее изящному предплечью.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков
«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми
Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Футбол
В российском футболе стартовала судейская реформа
Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Экономика
В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России
Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Общество
BMW отказалась от строительства своего завода в России
Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи обновленного внедорожника Lada 4х4
"АвтоВАЗ" запустил продажи модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером, говорится в сообщении компании.
Шоу-бизнес
Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей
Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Кино