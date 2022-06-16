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Der Tagesspiegel: заявления Владимира Зеленского о Крыме оторваны от реальности

Высказывания Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Украины далеки от реальности, говорится
 в статье немецкого издания Der Tagesspiegel.
РИА Новости
Корреспонденты немецкого издания подчеркнули, что подобный «выпад» украинского лидера произошел накануне визита лидеров Германии, Франции и Италии в Киев.
ФАН
«Потерял ли человек чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе… К чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?» — задаются вопросом немецкие журналисты.
Народные новости
Вероятно, украинский лидер, упоминая «мечту» о Крыме, хочет выяснить, насколько далеко западноевропейские лидеры готовы идти в своей поддержке Киева, предположил автор статьи.
Lenta.ru

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Der Tagesspiegel: заявления Владимира Зеленского о Крыме оторваны от реальности
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