«Потерял ли человек чувство реальности? Украинская армия отступает в Донбассе… К чему стремится Зеленский своим заявлением, столь далеким от сегодняшней реальности?» — задаются вопросом немецкие журналисты.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что решение о расстреле двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, которые участвовали в качестве наемников в вооруженных действиях на стороне Украины, может быть принято примерно в течение месяца.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Говоря об отечественном производстве, министр подчеркнул, что в настоящее время упор должен делаться на "собственные силы и дружественных партнеров", в частности радиоэлектронику, цифровые разработки и другие сферы, которые требуют восстановления и воспроизводства "нашими руками".