Происшествия
ИнтерфаксДеревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Как сообщается на сайте прихода, церковь в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года. В 1933 году храм был закрыт, богослужения возобновились в нем только 1998 году. В 2000-х годах здание церкви восстановили.
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Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Армия и оружие
Россия показала оружие, используемое в Сирии
Источники: imag.one vpk.name Россия показала оружие, используемое в Сирии во время парада, посвященного Дню Победы.
HotGeo 02 июля в 07:29
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Футбол
«Милан» хочет обменять Лаксальта на Миранчука
«Милан» оценивает Лаксальта в 15 миллионов евро, что соответствует стоимости 24-летнего Миранчука.
ODDS.ru 03:10
Гаджеты
Камера iPhone 12 получит высококачественные объективы
UfaTime.ru 05:51
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости вчера в 08:42
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Космос
Установлен точный центр тяжести Солнечной системы
Используя новое, специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов сократила количество вариантов местоположения барицентра нашей Солнечной системы до 100 метров.
Популярная механика 01 июля в 05:16
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
С чего все началось Ранее в пятницу глава Союза женщин России Екатерина Лахова на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию пожаловалась Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
РИА Новости вчера в 19:29
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Игры
Разработчики Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсируют новую игру
Париж, 3 июля 2020, 11:54 — REGNUM Французская студия Spiders, которую геймеры знают по играм Mars: War Logs и GreedFall вскоре анонсирует новую игру.
REGNUM вчера в 04:54
Технологии
Российские ученые отказались от разработки медицинского модуля для МКС
Деловое.ТВ вчера в 08:46
Авто
Новый BMW 4 серии Coupe получил спецверсию в РФ
Новая версия BMW 4 Series Coupe получила спецверсию, которая будет использоваться для поставок в РФ.
Дни24 00:00
Здоровье
Кардиолог назвала самый полезный витамин для сердца
Кардиолог добавила, что в целом, влияние витамина D на снижение артериального давления у людей с нормальным уровнем витамина нейтральное, а не положительное.
Известия 06:37
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 02 июля в 09:03
Политика
Кравчук: Украина надеется на помощь РФ в восстановлении Донбасса
Украинский аппарат надеется, что Российская Федерация не откажет в помощи восстановления разрушенного Донбасса.
Народные новости вчера в 03:34
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Дочь Кристины Орбакайте назвали копией отца
Многие поклонники Кристины Орбакайте отметили, что ее дочь растет настоящей копией отца.
Летидор 05:30
Политика
Кремль отверг опасения Запада по поводу поправок к Конституции России
Как пояснил Песков, «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права».
Журналистская правда вчера в 06:33
Футбол
Месси может воссоединиться с Гвардиолой в «Манчестер Сити»
Российская газета 04:46
Футбол
Отец Глушенкова прокомментировал интерес к сыну со стороны «Зенита»
Отец полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, Александр Глушенков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
Metaratings вчера в 13:15
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Здоровье
На Украине коронавирусом заболели более 45 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 45 887 случаев коронавируса, 1185 летальных, 20 053 пациента выздоровели.
Украина.ру 02 июля в 03:08