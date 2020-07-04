Происшествия
ИнтерфаксДеревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Как сообщается на сайте прихода, церковь в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года. В 1933 году храм был закрыт, богослужения возобновились в нем только 1998 году. В 2000-х годах здание церкви восстановили.
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с чего всё началось
- Сообщение о загорании деревянного храма в поселке Зоркальцево Томского района поступило в 14.46 по местному времени, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.Российская газета05:57
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Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
Футбол
Новиков: Раушу и Комличенко нужно было больше времени для набора формы
Раушу, Комличенко и Филиппу нужно было больше времени для набора кондиций, мы плавно подводили их к составу, и двое сегодня в "старте", - сказал Новиков, слова которого приводятся в микроблоге "бело-голубых" в Twitter.
РИА Новости 09:05
Транспорт
«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
РИА Новости 07:09
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости вчера в 08:19
Спорт
WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 08:40
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
Общество
В ВОЗ объявили о повторном пике коронавируса
Райан называет происходящее вторым пиком первой волны.
Evo-rus.com 09:10
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Армия и оружие
В Севастополе завершен ремонт флагмана ЧФ крейсера «Москва»
Завершился ремонт и сервисное обслуживание гвардейского ракетного крейсера "Москва", который проходил в Северном доке Севастополя.
Российская газета 02 июля в 05:09
Футбол
Эден Азар не поможет «Реалу» в матче с «Атлетиком»
Нападающий Эден Азар не поможет «Реалу» в матче 34-го тура испанской Примеры с «Атлетиком», сообщает AS.
Чемпионат 09:35
Общество
Россиян предупредили о жаре и грозах в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы.
ФАН вчера в 00:25
Экономика
Оппозиция в Раде потребовала поднять минимальную пенсию на Украине
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует у властей Украины поднять минимальную пенсию до почти 260 долларов и увеличить другие социальные выплаты, сообщает пресс-служба политсилы.
РИА Новости 09:35
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Происшествия
Историк Соколов регулярно изменял убитой им аспирантке с бывшей женой
Историк Олег Соколов, которого связывали романтические отношения с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко, изменял ей со своей бывшей женой.
Известия 08:50
Религия
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Общество
Россиянам обещают новое пособие на детей в размере 50 тысяч рублей
Сумма может составлять до 50 000 в год.
ToDay News Ufa вчера в 01:24
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу
Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru 06:39
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе.
Известия вчера в 03:06
Космос
Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4
BE-4 будут устанавливать на первую ступень перспективной ракеты Vulcan, которую разрабатывают в качестве преемника Atlas V. Последний имеет российский ракетный двигатель РД-180: на новом носителе его уже не будет.
Naked Science 02 июля в 03:51
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Происшествия
В подмосковном Пушкино ликвидировали открытое горение в промзоне
Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 300 квадратных метров в промзоне в подмосковном Пушкино, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
РИА Новости 09:33
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане
Газета.Ru 06:24