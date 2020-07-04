с чего всё началось

Как сообщается на сайте прихода, церковь в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года. В 1933 году храм был закрыт, богослужения возобновились в нем только 1998 году. В 2000-х годах здание церкви восстановили.

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Футбол Эден Азар не поможет «Реалу» в матче с «Атлетиком» Нападающий Эден Азар не поможет «Реалу» в матче 34-го тура испанской Примеры с «Атлетиком», сообщает AS.

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Космос Blue Origin поставила ULA первый метановый ракетный двигатель BE-4 BE-4 будут устанавливать на первую ступень перспективной ракеты Vulcan, которую разрабатывают в качестве преемника Atlas V. Последний имеет российский ракетный двигатель РД-180: на новом носителе его уже не будет.