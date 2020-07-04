Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксДеревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

Как сообщается на сайте прихода, церковь в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года. В 1933 году храм был закрыт, богослужения возобновились в нем только 1998 году. В 2000-х годах здание церкви восстановили.
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с чего всё началось
- Сообщение о загорании деревянного храма в поселке Зоркальцево Томского района поступило в 14.46 по местному времени, - сообщает
 ГУ МЧС России по Томской области.
Российская газета05:57

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Пожар уничтожил здание старинной церкви в Томской области

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В Томской области ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

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Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе

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Власти: пожар, уничтоживший деревянный храм в Зоркальцево, возник из-за удара молнии

vtomske.ru06:42

Огонь полностью уничтожил деревянную церковь в томском Зоркальцеве

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Храм XIX века вспыхнул в Томске и сгорел полностью. Видео

Телеканал 360°05:16
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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
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Следователю Миниахметову вернули удостоверение СКР и отпустили

Следователю Руслану Миниахметову, который ранее был задержан, вернули удостоверение Следственного комитета России.
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Политика

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На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
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Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
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Спорт

Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в сентябре 2018 года позволило получить доступ к данным Московской лаборатории и выявить положительные пробы более 50 спортсменов.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
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В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
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В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто

Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
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В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия

Двое погибших: машину разорвало на части после столкновения со столбом

После столкновения со столбом легковушку буквально разорвало на части.
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч РПЛ

Газета.Ru 10:32
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