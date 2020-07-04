Происшествия
ИнтерфаксДеревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Как сообщается на сайте прихода, церковь в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года. В 1933 году храм был закрыт, богослужения возобновились в нем только 1998 году. В 2000-х годах здание церкви восстановили.
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с чего всё началось
- Сообщение о загорании деревянного храма в поселке Зоркальцево Томского района поступило в 14.46 по местному времени, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области.Российская газета05:57
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Актуальные Новости вчера в 03:48
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В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
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Общество
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Сайт интересных новостей вчера в 19:47
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В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
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CT news вчера в 16:28
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Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
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CT news вчера в 05:55
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Российскому врачу с 30-летним стажем отказали в КТ фразой «не влезет»
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Lenta.ru 10:52
Общество
Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100%
Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС.
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Себастьян Феттель: Конечно, мы рассчитывали на большее
Похоже, на тренировках остальные ездили с большим количеством топлива или мы сами действовали слишком консервативно, – цитирует Феттеля Sky Sports F1.
Autosport.com.ru 10:57
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Следователю Миниахметову вернули удостоверение СКР и отпустили
Следователю Руслану Миниахметову, который ранее был задержан, вернули удостоверение Следственного комитета России.
Московский Комсомолец 09:42
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru вчера в 00:52
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
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РБК вчера в 16:25
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю
Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.
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Футбол
«Ювентус» — «Торино»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
В первом круге встреча команд завершилась победой «Ювентуса» со счётом 1:0. «Ювентус», набрав 72 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Торино» (31) — на 15-м месте.
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Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в сентябре 2018 года позволило получить доступ к данным Московской лаборатории и выявить положительные пробы более 50 спортсменов.
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Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Здоровье
Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого.
Lenta.ru 11:02
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В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Авто
В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
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«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
CT news вчера в 14:25
Происшествия
В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне
Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
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Происшествия
Двое погибших: машину разорвало на части после столкновения со столбом
После столкновения со столбом легковушку буквально разорвало на части.
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