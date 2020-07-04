с чего всё началось

Как сообщается на сайте прихода, церковь в селе Зоркальцево была освящена в честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской 18 мая 1873 года. В 1933 году храм был закрыт, богослужения возобновились в нем только 1998 году. В 2000-х годах здание церкви восстановили.

Религия В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24». 83

Общество 200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек. 2

Происшествия В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих На перекрытой автомагистрали I-5 в штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих. Об этом 4 июля сообщил телеканал ABC News. 8

Наука Краткосрочный иммунитет от коронавируса развился у зараженных обезьян Азиатский ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили лабораторных макак-резусов коронавирусом нового типа, чтобы проверить наличие иммунитета от повторного заболевания. 14

Общество Власти Крыма опровергли данные о повышении цен в отелях на 100% Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк опроверг информацию о том, что в отелях, расположенных на полуострове, после начала летнего сезона цены на номера поднялись до 100%, передает ТАСС. 5

Автоспорт Себастьян Феттель: Конечно, мы рассчитывали на большее Похоже, на тренировках остальные ездили с большим количеством топлива или мы сами действовали слишком консервативно, – цитирует Феттеля Sky Sports F1.

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 73

Общество В ПФР заявили о невозможности вернуть деньги, выплаченные не тому родителю Москва, 4 июля 2020, 07:09 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) после выплаты пособия на ребёнка одному из родителей не сможет отозвать платёж и вернуть деньги другому родителю, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства. 66

Футбол «Ювентус» — «Торино»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15 В первом круге встреча команд завершилась победой «Ювентуса» со счётом 1:0. «Ювентус», набрав 72 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Торино» (31) — на 15-м месте.

Спорт Глава WADA анонсировал дисквалификацию 50 российских спортсменов Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах в сентябре 2018 года позволило получить доступ к данным Московской лаборатории и выявить положительные пробы более 50 спортсменов.

Здоровье Доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь с помощью мороженого Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», как выявил у пациента опасное заболевание с помощью мороженого. 6

Происшествия В Киеве произошла массовая драка со стрельбой В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.