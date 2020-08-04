Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал позицию властей США относительно покупки Microsoft китайского приложения TikTok. По его словам, той же тактики Вашингтон придерживается относительно его группы ГАЗ.

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1. 4

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 446

Общество Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов. 1

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 1,1K

Политика В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики. 1

Политика США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.

Энергетика Украина отказалась возобновлять покупку газа у России Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters. 54

Общество ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. 3

Политика Моор предложил Путину пять кандидатов на должность губернатора ХМАО Напомним, из представленных Моором пяти кандидатов президент Владимир Путин до 23 августа выберет троих.

Технологии Apple заинтересована в приобретении TikTok Компания Apple намерена приобрести сервис TikTok. Об этом сообщает журналист издания Axios Дэн Примак. 2

Армия и оружие Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве. 706

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла В Instagram-аккаунте музыканта Сергея Шнурова появилось стихотворение по поводу опровержения слухов о богатстве патриарха Московского и вся Руси Кирилла. 128

Общество Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий. 366