Политика
КоммерсантъДерипаска: США пытаются отжать ГАЗ с молчаливого согласия ЦБ
Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал позицию властей США относительно покупки Microsoft китайского приложения TikTok. По его словам, той же тактики Вашингтон придерживается относительно его группы ГАЗ.
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Происшествия
В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте
RT на русском 12:33
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Политика
В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах
Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики.
Известия 10:39
Экономика
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
Политика
США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Энергетика
Украина отказалась возобновлять покупку газа у России
Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
Lenta.ru 09:05
Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Политика
Лукашенко: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить
Белорусский народ справится с угрозами, нависшими над страной, даже без сегодняшнего лидера страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа, сообщает БелТА.
ИА Красная Весна 09:39
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
Политика
Моор предложил Путину пять кандидатов на должность губернатора ХМАО
Напомним, из представленных Моором пяти кандидатов президент Владимир Путин до 23 августа выберет троих.
The Нефть 07:46
Технологии
Apple заинтересована в приобретении TikTok
Компания Apple намерена приобрести сервис TikTok. Об этом сообщает журналист издания Axios Дэн Примак.
Деловое.ТВ 12:15
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году
RT на русском вчера в 09:35
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
В Instagram-аккаунте музыканта Сергея Шнурова появилось стихотворение по поводу опровержения слухов о богатстве патриарха Московского и вся Руси Кирилла.
Live24 05:50
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице
Российская газета 09:46
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Происшествия
Россиянку задержали за «вульва-балет»
Lenta.ru 11:19
Происшествия
В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа
Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
Газета.Ru 08:42
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21