Политика

КоммерсантъКоммерсантъДерипаска: США пытаются отжать ГАЗ с молчаливого согласия ЦБ

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Российский миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал позицию властей США относительно покупки Microsoft китайского приложения TikTok. По его словам, той же тактики Вашингтон придерживается относительно его группы ГАЗ.
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Дерипаска: США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ

News.ru12:12

США хотят «отжать» группу «ГАЗ» у российских акционеров — Дерипаска

ИА Красная Весна12:09

Почему американцы хотят захватить ГАЗ

Нижегородская Правда01 августа в 08:26

Дерипаска: США пытаются отжать ГАЗ с молчаливого согласия ЦБ

Коммерсантъ10:55

Дерипаска заявил о попытках «отжать» ГАЗ с молчаливого согласия ЦБ

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Дерипаска заявил, что США «пытаются отжать» «ГАЗ» у акционеров из РФ

Интерфакс10:05

Дерипаска обвинил Центробанк РФ в поддержке американских санкций

URA.Ru12:04
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Происшествия

В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте

RT на русском 12:33
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
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Здоровье

Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа

С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Общество

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
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Политика

Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
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Политика

В минобороны Белоруссии заявили о поддержке Лукашенко на выборах

Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о всемерной поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах, сообщается во вторник, 4 августа, на сайте министерства обороны республики.
Известия 10:39
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Экономика

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации.
Газета.Ru 08:35
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Политика

США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Политика

170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны

Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
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Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия вчера в 06:57
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Энергетика

Украина отказалась возобновлять покупку газа у России

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
Lenta.ru 09:05
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Общество

ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям

Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
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Общество

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК 12:09
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Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
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Политика

Лукашенко: даже без меня белорусский народ сможет себя защитить

Белорусский народ справится с угрозами, нависшими над страной, даже без сегодняшнего лидера страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа, сообщает БелТА.
ИА Красная Весна 09:39
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
RT на русском 10:29
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Политика

Моор предложил Путину пять кандидатов на должность губернатора ХМАО

Напомним, из представленных Моором пяти кандидатов президент Владимир Путин до 23 августа выберет троих.
The Нефть 07:46
Армия и оружие

В США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

RT на русском 11:51
Технологии

Apple заинтересована в приобретении TikTok

Компания Apple намерена приобрести сервис TikTok. Об этом сообщает журналист издания Axios Дэн Примак.
Деловое.ТВ 12:15
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в Москве в 1995 году

RT на русском вчера в 09:35
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
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Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

В Instagram-аккаунте музыканта Сергея Шнурова появилось стихотворение по поводу опровержения слухов о богатстве патриарха Московского и вся Руси Кирилла.
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Госпитализированная с инсультом Кондулайнен сломала руку в больнице

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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Россиянку задержали за «вульва-балет»

Lenta.ru 11:19
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В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа

Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
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Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
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УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
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