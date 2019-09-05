Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
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Дерипаска: Экономический рост России тормозят Центробанк и российская судебная система

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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
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