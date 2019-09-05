Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

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