Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
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Дерипаска: Экономический рост России тормозят Центробанк и российская судебная система

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