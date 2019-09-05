Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
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Дерипаска: Экономический рост России тормозят Центробанк и российская судебная система

Эхо Москвы11:25

Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

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«У нас нет нормальной правовой системы». Олег Дерипаска выступил на ВЭФе

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Дерипаска заявил об отсутствии в РФ «независимой банковской системы» и раскритиковал суды

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РБК03:48

Дерипаска заявил о нехватке в России независимых банков и профессиональных судов

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Автоматически обработано 6978 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
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Вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе поставили представители Украины в ходе заседания контактной группы в Минске.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
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Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

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Гафта частично парализовало после инсульта

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Отмечается, что это первый за 3 года случай ДТП с новым прототипом, зафиксированный на фото и попавший в Сеть.
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К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

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В Крыму затонул прогулочный катер

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