Экономика
РБКДерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа. Это его первое выступление на международном экономическом форуме после введения ограничений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дерипаска заявил о нехватке в России независимых банков и профессиональных судов
Комсомольская правда01:50
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Общество
МЧС предупредило о ливнях и грозах с градом в Краснодарском крае
РБК Краснодар 10:55
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Происшествия
Митинг в Санкт-Петербурге прошел без задержаний
Коммерсантъ 14:25
Политика
Иран продолжит диалог по ядерной сделке
Иран намерен продолжать диалог по ядерной сделке с теми странами, которые остались в соглашении. такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад в письме главе европейской дипломатии Федерике Могерини.
Московский Комсомолец 15:36
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Интернет
Facebook запустила в США новый сервис для знакомств
США стали двадцатой страной, жители которой могут пользоваться сервисом для знакомств Dating.
RuNews24.ru 13:42
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета 06:10
Происшествия
МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве
По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»
РБК 14:33
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Космос
Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн
Телеканал 360° 13:58
Происшествия
Против Абызова возбуждено третье уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:41
Футбол
Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом
Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
ProstoProSport 15:55
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Здоровье
Врач назвала три продукта, которые вызывают неприятный запах тела
Продукты расщепления белка, смешиваясь с бактериями, провоцируют особенный, не всегда приятный запах.
Medical Note 07:16
Единоборства
Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту
Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.
Новый Омск 11:33
Энергетика
Цена нефти превысила $62 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:00 мск до $62,38 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
ТАСС 11:20
Политика
«Наблюдатели Петербурга» заявили о подготовке фальсификаций на выборах
«Наблюдатели Петербурга» утверждают, что на грядущих выборах готовятся вбросы и фальсификации.
Поребрик.Медиа 10:50
Транспорт
Беглов сообщил о планах строительства нового завода трамваев
Врио губернатора Александр Беглов рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами о строительстве нового завода по производству трамваев.
Народные новости 16:07
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Политика
Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
Армия и оружие
ЗРС С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
По словам Шугаева, к весне будущего года системы будут полностью развернуты.
Военное дело 05:25
Кино
В Железноводске покажут уникальное кино о жизни Льва Толстого
Фильм был создан 110 лет назад известным русским кинематографистом Александром Дранковым.
АТВмедиа 09:00
Здоровье
Опасные бытовые предметы, которые могут вызвать рак, назвали эксперты
Специалисты считают его опасным, поскольку радон способен провоцировать развитие рака легких.
Южный Федеральный вчера в 22:02
Происшествия
На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине
В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.
Аргументы недели 15:54
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов
Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:40