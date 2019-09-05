Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа. Это его первое выступление на международном экономическом форуме после введения ограничений.

Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме

Политика Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.

Шоу-бизнес Ивлеева сменила фамилию на Узенюк По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.

Политика Иран продолжит диалог по ядерной сделке Иран намерен продолжать диалог по ядерной сделке с теми странами, которые остались в соглашении. такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад в письме главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

Общество Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.

Интернет Facebook запустила в США новый сервис для знакомств США стали двадцатой страной, жители которой могут пользоваться сервисом для знакомств Dating.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Происшествия МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»

Общество Названы темы итогового сочинения для 11-классников Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.

Происшествия Против Абызова возбуждено третье уголовное дело Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Футбол Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.

Единоборства Омич Шлеменко проиграл бой американцу Ханикатту Омский боец Александр Шлеменко в поединке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night уступил американцу Крисом Ханикаттом.

Энергетика Цена нефти превысила $62 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:00 мск до $62,38 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

Транспорт Беглов сообщил о планах строительства нового завода трамваев Врио губернатора Александр Беглов рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами о строительстве нового завода по производству трамваев.

Культура Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.

Политика Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Кино В Железноводске покажут уникальное кино о жизни Льва Толстого Фильм был создан 110 лет назад известным русским кинематографистом Александром Дранковым.

Происшествия На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию.