Экономика
КоммерсантъДерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Дерипаска заявил о нехватке в России независимых банков и профессиональных судов
Комсомольская правда01:50
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Политика
Владимир Соловьев предрек новые гражданские войны на Украине
Популярный телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира своего авторского ток-шоу предрек на Украине возникновение новых гражданских войн и конфликтов.
Пятый канал 01:06
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 30 человек
Премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис заявил, что число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до 30.
РИА Новости 21:12
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Политика
Путин и Медведчук обсудили обмен пленными между Россией и Украиной
В ходе встречи обсуждался вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.
REGNUM 14:50
Экономика
«Выжечь поляну частных клиник»: зачем Минздрав предложил ввести двойное лицензирование медицинских проектов
Международный опыт показывает, что в большинстве стран с развитой системой здравоохранения – Германия, Израиль, Испания, Турция, Канада, Сингапур и другие – окончательному лицензированию медицинских организаций частной формы собственности предшествует процесс согласования, создания и размещения медицинской организации по заявляемым профилям с учетом реальных потребностей населения.
Vademecum вчера в 06:06
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».
REGNUM 13:29
Футбол
Комличенко прошел блиц-опрос по истории чемпионатов Европы
Нападающий сборной России Николай Комличенко принял участие в блиц-опросе по истории чемпионатов Европы.
Sportbox.RU 15:00
Экономика
Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая
Неопределенность торговой политики, которая вызвана торговой войной между США и Китаем, к началу следующего года может привести к тому, что мировая экономика потеряет порядка $850 млрд, сообщает Reuters.
РБК 20:52
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости 16:10
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Российское посольство в Болгарии обескуражено заявлением МИД страны
Посольство России в Болгарии отреагировало на заявление МИД о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы.
Международная жизнь вчера в 06:59
Происшествия
В Донецке прогремел взрыв, пострадал полицейский
Взгляд.ру 08:15
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Наука
Ученые нашли консервированную воду в Карском море
Специалисты Росгидромета нашли в Карском море законсервированную воду.
ФедералПресс 14:10
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
В Абу-Даби в преддверии турнира UFC 242 прошла официальная дуэль взглядов.
РБК 07:40
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Приморский край в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, накроет тайфун «Линлин». Его облачные спирали ожидают в крае в ночь на субботу.
Известия вчера в 07:18
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru 10:49
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней
С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.
Вокруг ТВ 04:17
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 08:05
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Здоровье
Названы популярные продукты, вызывающие неприятный запах тела
Эксперты назвали популярные продукты, которые могут вызывать неприятный запах тела.
Актуальные Новости 09:51
Энергетика
Reuters сообщило об уходе Exxon Mobil из Норвегии
Американская энергетическая корпорация Exxon Mobil продаст свои нефтегазовые активы в Норвегии за $4 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 19:59
Происшествия
После обыска в штабе Навального задержали восемь человек
В ходе обысков в московском штабе Алексея Навального были задержаны восемь человек. Об этом ТАСС сообщила адвокат Татьяна Молоканова.
Lenta.ru 16:44
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Авто
Lexus назвал российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus начала принимать заказы на обновленный GX на территории РФ. Обновленный Lexus GX был представлен в июне 2019 года.
Тарантас Ньюс 14:02