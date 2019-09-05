Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Политика Путин анонсировал решение по обмену заключенными с Киевом Россия и Украина вскоре объявят решение по обмену удерживаемыми лицами.

Футбол Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака» Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.

Авто Компания Xpeng выпустит большой седан Китайская компания Xpeng в скором времени выпустит большой седан P7.

Здоровье Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.

Армия и оружие США перебросили в Европу четвертый стратегический бомбардировщик Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США, предназначенный для транспортировки ядерных авиабомб и крылатых ракет, совершил перелет через Атлантику и 5 сентября приземлился на авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Общество Университет, где работал Нассар, оштрафован на 4,5 миллиона долларов Министерство образования США оштрафовало Университет штата Мичиган на 4,5 миллиона долларов за то, что учебное заведение должным образом не отреагировало на жалобы на сексуальные посягательства со стороны бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Политика В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".

Происшествия В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live» Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.

Происшествия В МЧС сообщили о трех рабочих под завалами дома в Сергиевом Посаде Под завалами обрушившегося в Сергиевом Посаде здания находятся три человека, сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

Происшествия Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.

Происшествия В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает РИА "Новости".

Музыка Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Музыкант был первым исполнителем таких песен как «Снег кружится», «Вся жизнь впереди», «Идет солдат по городу» и другие.

Общество В России планируют создать систему учета интернет-пользователей Ресурс «Ведомости» сообщает, что администрация президента рассматривает вопрос о создании системы учета просмотра контента и рекламы в рунете.

Авто Lexus назвал российские цены на обновленный внедорожник Lexus GX Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный внедорожник Lexus GS 2020 модельного года.

Политика Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

Футбол Шотландский тренер назвал Россию одной из крупнейших футбольных держав Россия на чемпионате мира доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав.

Футбол Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.

Шоу-бизнес Муж Ирены Понарошку объявил о разводе с ней С декабря 2010 года телеведущая состоит в браке с 43-летним музыкантом Александром Листом, известным как DJ List.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.

Футбол ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса По информации «СЭ», ЦСКА не заинтересован в услугах бразильского форварда Жонатаса. Ранее игрок прилетел в Москву в поисках нового клуба.