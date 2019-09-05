Экономика
КоммерсантъДерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России
Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
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Дерипаска заявил о нехватке в России независимых банков и профессиональных судов
Комсомольская правда01:50
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Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Биби пишет, что за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин позвонил Бушу-младшему и предупредил его о том, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, «чего-то давно готовившегося» и исходившего из Афганистана».
REGNUM 13:29
Общество
В России создадут «единую систему учета» интернет-пользователей
Знаем, что ты смотришь Российские власти рассматривают проект создания единой системы учета интернет-пользователей, которая будет собирать и анализировать просмотренный контент, а также показы рекламы в русском сегменте интернета, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нескольких ведомствах.
Газета.Ru 03:51
Футбол
Робертсон: «Вспоминаю Слуцкого с теплотой»
Защитник сборной Шотландии по футболу и английского "Ливерпуля" Эндрю Робертсон на предматчевой пресс-конференции перед отборочной встречей к чемпионату Европы-2020 против России вспомнил о совместной работе с российским тренером Леонидом Слуцким.
ProstoProSport 13:06
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Советский музыкант, певец и мультиинструменталист Юрий Петерсон, бывший участник культовых ВИА "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Пламя", скончался на 72-м году жизни 5 сентября.
Российская газета 14:20
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Экономика
Индия одолжит России $1 млрд на развитие Дальнего Востока
На пленарном заседании проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ) глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что власти Индии откроют для России кредитную линию беспрецедентного для них объема — на 1 млрд долларов.
Инфо24 14:41
Хоккей
Гомоляко: попросил бы у Путина денег для хоккея в Сочи
Попрошу денег для хоккея в Сочи.
Чемпионат 14:43
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Кино
Уилл Поултер сыграет главную роль в сериале «Властелин колец»
Культуромания 04:57
Происшествия
В Мурманске ищут подростков, осквернивших мемориал советских солдат
"Согласно полученным сведениям, 26 августа группа подростков осквернила мемориал, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, расположенный в поселке Росляково", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:19
Авто
Кроссовер Alfa Romeo Тonale встанет на конвейер в 2021 году
Прототип нового кроссовера Alfa Romeo Тonale был представлен этой весной в рамках Женевского автосалона.
Tvoe-avto.com 12:30
Происшествия
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек
В ДТП в Ивановской области пострадали 10 человек. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:32
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости 11:52
Гаджеты
Новые процессоры AMD Epyc могут получить 15-кристальную компоновку
Как известно, в своих современных процессорах компания AMD активно использует многокристальную компоновку.
iXBT.com 14:38
Футбол
Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» в следующем году
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в следующее летнее трансферное окно.
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Баскетбол
Определились все участники второго раунда чемпионата мира
Стали известны все участники второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Последним участником этой стадии стала сборная Греции.
Матч ТВ 11:16
Армия и оружие
МИД призвал к построению системы безопасности в Восточной Азии
Россия выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога, построение системы безопасности в Восточной Азии, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
РИА Новости 12:46
Гаджеты
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
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Происшествия
Ураган «Дориан» выбросил на пляж Флориды килограммы кокаина
В полицию поступила информация о подозрительном свертке на берегу пляжа Парадайз Бич, который выбросило на сушу волнами, поднятыми приближающимся ураганом «Дориан».
ФАН 12:29
Политика
Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии
Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 09:21
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.
Известия 07:33
Армия и оружие
Боевики заявили об убийстве российских спецназовцев в Сирии
Как пишет интернет-газета со ссылкой на боевиков из «Национального фронта освобождения», поддерживаемых Турцией, несколько человек из российского спецназа были убиты или ранены на этой неделе при попытке проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз на востоке мухафазы Идлиб.
Красная весна 10:06